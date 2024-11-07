Να κάνει την υπέρβαση θέλει απόψε στις 22:00 ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα φιλοξενηθεί στο «Ολντ Τράφορντ» από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League!

Ο ΠΑΟΚ την περασμένη αγωνιστική ήρθε ισόπαλος 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν και βρίσκεται στην 30η θέση έχοντας δυο ήττες και μια ισοπαλία μέχρι τώρα. Από την άλλη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την προηγούμενη αγωνιστική ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Φενέρ στην Τουρκία και είναι στην 21η θέση με 3 ισοπαλίες. Έναν μόλις βαθμό έχει ο Δικέφαλος του βορρά, τρεις οι «κόκκινοι διάβολοι».

Στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ νίκησε δύσκολα με 2-1 τη Λαμία και βρίσκεται στην 2η θέση με 20 βαθμούς και στο -1 από τον πρωτοπόρο Άρη. Η Γιουνάιτεντ από την άλλη, ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Τσέλσι και βρίσκεται στην 13η θέση στο -13 από την κορυφή.

Στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» θα βρίσκεται ως υπηρεσιακός ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μέχρι να δώσει την επόμενη εβδομάδα τη θέση του στον Ρούμπεν Αμορίμ. Στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα, ο Ολλανδός χαρακτήρισε δύσκολο αντίπαλο τον ΠΑΟΚ και τόνισε πως το ματς χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

«Προερχόμαστε από ένα δύσκολο παιχνίδι, αυτό με την Τσέλσι, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε απέναντί μας τους πρωταθλητές Ελλάδας. Τώρα είναι δεύτεροι εκεί. Έχουν παίκτες με ταλέντο και εμπειρία και θα έχουν και 4000 οπαδούς στο πλευρό τους. Όλη η μας η προσοχή είναι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας και είμαστε έτοιμοι για αυτό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο παλαίμαχος φορ.

Με τη σειρά του ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου είπε: «Είναι η αλήθεια ότι παίζουμε απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα. Το ποδόσφαιρο έχει την τάση να φέρνει εκπλήξεις όμως. Βρίσκεται σε μια περίπλοκη κατάσταση αλλά πρόκειται για μια ομάδα με παίκτες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Υπάρχουν παιχνίδια που δεν περίμεναν από εμάς να πάρουμε αποτέλεσμα, αλλά πήραμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό».

Ασφαλώς, το έργο των Θεσσαλονικιών είναι δύσκολο, αλλά θα παραταχθεί στο θέατρο των ονείρων αναζητώντας το... όνειρο και ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει και μια ανάσα, αφού έχει μόλις έναν βαθμό στο Europa League. Την ίδια ώρα, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν τρεις (με ισάριθμες ισοπαλίες σε τρεις αγωνιστικές) και ψάχνουν το τρίποντο που θα τους βάλει στο κόλπο της πρόκρισης.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ονάνα – Νταλότ, Ντε Λιχτ, Λίντελοφ, Μαρτίνες – Ουγκάρτε, Κασεμίρο – Ράσφορντ, Έρικσεν, Γκαρνάτσο – Ζίρκζεϊ.

ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι – Ότο, Κετζιόρα, Κόλεϊ, Μπάμπα – Μπακαγιόκο, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Καμαρά, Τάισον - Τισουντάλι

Διαιτητής: Ράντου Πετρέσκου (Ολλανδία)

Βοηθοί: Ράντου Γκινκούλαετς (Ολλανδία), Μιρτσέα Γκριγκόριου (Ολλανδία)

Τέταρτος: Μαρσέλ Μπιρτσάν (Ολλανδία)

VAR: Ντανιέλε Τσίφι (Ιταλία), Αλεσάντρο Ντι Πάολο (Ιταλία)

