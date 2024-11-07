Τζουργκάρντεν και Παναθηναϊκός αναμετρώνται σήμερα (07/11) στις 22:00 (sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και COSMOTE SPORT 5), στην Στοκχόλμη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του φετινού Conference League.

Η σουηδική ομάδα ήττα κάθε άλλο παρά στα… καλύτερα της βρίσκεται της. Προέρχεται από την σαββατιάτικη ήττα με 1-0 από τη Χάλμσταντ που την κράτησε στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα έναν βαθμό μακριά από την 3η η οποία οδηγεί στην Ευρώπη.

Παράλληλα, λίγες ημέρες νωρίτερα, προέβη σε αλλαγή προπονητή μετά από πέντε χρόνια, με τον Ρόμπερτ Μπιορκνέσιο να αντικαθιστά τον Κιμ Μπέργκστραντ και την προσεχή Κυριακή… παίζει τα ρέστα της απέναντι στη Νόρκεπινγκ, χωρίς όμως να εξαρτώνται όλα από αυτήν, ακόμα και αν κερδίσει.

Σε όλα τα παραπάνω, προσθέστε και το γεγονός ότι η Τζουργκάρντεν μετράει μόνο έναν βαθμό στο φετινό Conference League και καταλαβαίνετε πως βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο… σταυροδρόμι, ως προς το που πρέπει να ρίξει το βάρος της!

Από την άλλη πλευρά, τα πράγματα για τους «πράσινους» είναι σαφώς πιο ξεκάθαρα: η νίκη στην Αρένα της Στοκχόλμης δεν μπορεί παρά να αποτελεί… αυτοσκοπό για αυτούς!

Η κατάκτηση των τριών βαθμών, αν μάλιστα είναι δυνατόν με «καθαρό» σκορ και όσο το δυνατόν περισσότερα τέρματα υπέρ τους, είναι το μοναδικό αποτέλεσμα που (πρέπει να) υπάρχει στο μυαλό όλων στον Παναθηναϊκό…

Και πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, βέβαια, από την στιγμή που η συγκομιδή μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές είναι μόλις ένας πόντος, ενώ το goal difference είναι στο -3;

Με τον στόχο του «τριφυλλιού», απόλυτα φυσιολογικά, να μην είναι κάτι λιγότερο από την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ιδανικά δε και μέσω της πρώτης οκτάδας, αντιλαμβάνεται κανείς την κρισιμότητα της αποψινής αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο ντεμπούτο του Ρουί Βιτόρια στον Βόλο και θέλει να κάνει το 2x2 με τον Πορτογάλο τεχνικό στον πάγκο του, ξανά εκτός έδρας, αποκομίζοντας εκτός από βαθμολογικά και ψυχολογικά οφέλη, ενόψει της συνέχειας.

Εξ ου και ο Βιτόρια όχι μόνο δεν προτίθεται να πάει σε εκτεταμένο rotation, αλλά δεν θα προκαλέσει και την παραμικρή έκπληξη αν εμπιστευτεί την 11άδα που χρησιμοποίησε στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με μία ή δυο αλλαγές μάξιμουμ!

Από εκεί και πέρα, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας, θα έχουν στο πλευρό τους και περίπου 1.500 οπαδούς τους ενώ φρόντισαν να προπονηθούν στο «Γεώργιος Καλαφάτης» σε γήπεδο με συνθετικό τάπητα για να εγκλιματιστούν στις συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα…

Προβλήματα τραυματισμών δεν υπάρχουν στον Παναθηναϊκό, με άπαντες τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές που έχουν δηλωθεί στη λίστα των ευρωπαϊκών αγώνων να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή και να ταξιδεύουν στη Σουηδία.

Οι πιθανές συνθέσεις των δύο ομάδων:

Τζουργκάρντεν (Ρόμπερτ Μπιορκνέσιο): Ρίνε, Κοσούγκι, Ντάνιελσον, Λάρσον, Θερκίλντσεν - Στένσον, Σάμποβιτς - Βίκχαϊμ, Νιούεν, Γκιούλικσεν - Χίμετ.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Ιωαννίδης, Τζούριτσιτς.

Διαιτητής: Ιγκόρ Πάγιατς (Κροατία).

Βοηθοί διαιτητή: Ιβάν Μίχαλι, Βέντραν Τζούρακ (Κροατία).

4ος διαιτητής: Τίχομιρ Πέγιν (Κροατία).

VAR: Μίκαελ Φάμπρι (Ιταλία).

AVAR: Φραν Γιόβιτς (Κροατία).

