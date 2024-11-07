Η Μπάγερν μπορεί να επικράτησε 1-0 της Μπενφίκα για το Champions League, αλλά το κλίμα στο γήπεδο μόνο εορταστικό δεν ήταν, καθώς η βραδιά επισκιάστηκε από τον θάνατο ενός φίλου των Βαυαρών από ανακοπή καρδιάς στις κερκίδες.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, ένας ηλικιωμένος φίλος της ομάδας κατέρρευσε στην κερκίδα. Αμέσως έσπευσαν στο σημείο διασώστες και προσπαθούσαν για αρκετά λεπτά να τον επαναφέρουν, ενώ γύρω του είχαν τοποθετηθεί κάποια πανιά, προκειμένου να μην γίνει θέαμα για τους υπόλοιπους φιλάθλους.

Το κοινό «πάγωσε» και μάλιστα οι οργανωμένοι οπαδοί της Μπάγερν στο πέταλο στο υπόλοιπο της αναμέτρησης έμειναν σιωπηλοί, όπως συνέβη και πρακτικά σε όλο το υπόλοιπο γήπεδο, όπου η ατμόσφαιρα δεν θύμιζε σε τίποτα ένα συνηθισμένο παιχνίδι της Μπάγερν.

Ο άτυχος άνδρας τελικά μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου στο 33' και λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως κατέληξε οριστικά καθ' οδόν για το νοσοκομείο.

«Είναι δύσκολο να μιλάς για ποδόσφαιρο σε τέτοιες στιγμές. Μετά το ματς δεν το χαρήκαμε όπως συνήθως», δήλωσε ο προπονητής της Μπάγερν, Βενσάν Κομπανί. «Αντιληφθήκαμε ότι υπήρχε ένα περιστατικό και παρατηρήσαμε τη διαφορά στην ατμόσφαιρα. Είναι κρίμα για τον άνθρωπο. Ήταν ωραία κίνηση αλληλεγγύης και συμπαράστασης από τους φιλάθλους μας να μη συνεχίσουν το γνωστό πάρτι τους στις εξέδρες, ένα δείγμα ανθρωπιάς», είπε ο αρχηγός της ομάδας, Τόμας Μίλερ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.