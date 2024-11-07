Το ευρωπαϊκό του κοστούμι φορά και πάλι ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να παρουσιάσει το καλό της πρόσωπο υποδεχόμενη στο καυτό και κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την ιδιαίτερα επικίνδυνη Ρέιντζερς (19.45, Cosmote TV, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr).

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την εντός έδρας επικράτηση επί του Πανσερραϊκού με 2-1. Ένα θετικό αποτέλεσμα αλλά μια μέτρια εμφάνιση από τους «ερυθρόλευκους», με τον Μεντιλίμπαρ να είναι έξαλλος με τη συμπεριφορά των παικτών του. Φάνηκε από τις δηλώσεις του μετά το ματς, αλλά και τους τα είπε κατ’ ιδίαν στα αποδυτήρια και την επομένη στου Ρέντη.

Στο -3 από την κορυφή στο πρωτάθλημα, ενώ στην Ευρώπη τα πηγαίνει ασφαλώς καλύτερα. Μετρά δύο κολλητά τρίποντα και θέλει να… τριτώσει το καλό σήμερα, ώστε να φτάσει τους 9 πόντους σε 4 αγωνιστικές στη League Phase του Europa League. Αν το καταφέρει αυτό, θα έχει επί της ουσίας αγκαλιάσει την πρόκριση και θα στοχεύει στη συνέχεια στην οκτάδα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του, αφού εκτός αποστολής βρίσκονται μόνο οι Ορτέγκα και Γουίλιαν, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα είναι τραυματίες. Μέσα είναι ο Μπακούλας, όπως ασφαλώς και οι Πιρόλα, Ροντινέι που έχουν αφήσει πίσω τους τις ενοχλήσεις, ενώ στην αποστολή επέστρεψαν και οι Στάμενιτς, Ντόη.

Αναλυτικά: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Αναγνωστόπουλος, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κάρμο, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Αποστολόπουλος, Ντόη, Στάμενιτς, Μαρτίνς, Βέλντε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ολιβέιρα, Μπακούλας, Έσε, Παπακανέλλος, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Μασούρας, Κωστούλας.

Από τη μεριά τους οι Σκωτσέζοι δεν έχουν σταθερότητα φέτος. Διαθέτουν πολύ καλή μεσοεπιθετική λειτουργία, δημιουργώντας φάσεις στα αντίπαλα καρέ και σκοράρουν με σχετική ευκολία. Την ίδια ώρα, όμως έχουν και κακή ανασταλτική λειτουργία με αποτέλεσμα να δέχονται γκολ, όπως έχει συμβεί και στα τρία τελευταία παιχνίδια τους. Βρίσκεται ήδη στο -9 από την κορυφή, όπου στρογγυλοκάθονται παρέα οι Σέλτικ και Αμπερντίν. Προ ημερών, πάντως, κατάφερε να τουμπάρει την Μάδεργουελ και προκρίθηκε στον τελικό του Λιγκ Καπ όπου θα αντιμετωπίσει τους «καθολικούς».

«Ο Λόρενς είναι εκτός. Δεν ταξίδεψε γιατί τραυματίστηκε το Σαββατοκύριακο και θα είναι έξω για αρκετές εβδομάδες. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Υπήρξε πολύ σημαντικός για την ομάδα αλλά αυτή η απουσία θα δώσει τη δυνατότητα σε άλλους παίκτες να αποδείξουν την αξία τους. Ξέρουμε πώς θα είναι ένα μεγάλο τεστ για εμάς (ο αγώνας κόντρα στον Ολυμπιακό) αλλά έχουμε έμπειρους παίκτες για να διαχειριστούμε την ατμόσφαιρα που θα έχει ο αντίπαλος από την εξέδρα. Οι ευρωπαϊκές βραδιές είναι ξεχωριστές και περιμένουμε πώς και πώς να παίξουμε σε αυτό το γήπεδο», δήλωσε ο Φιλίπ Κλεμάν.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο, Πιρόλα – Έσε, Μουζακίτης – Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον – Ελ Κααμπί.

Ρέιντζερς (Φιλίπ Κλεμάν): Μπάτλαντ – Ταβερνιέ, Σούταρ, Μπαλογκάν, Χεφτέ – Μπάρον, Ράσκιν – Τσερνί, Ντιομαντέ, Μπαϊράμι – Ντέσερς.

Διαιτητής: Σάσα Στέγκεμαν (Γερμανία)

Βοηθοί: Μάρκο Αχμίλερ (Γερμανία), Κρίστοφ Γκιντς (Γερμανία)

Τέταρτος: Φλόριαν Μπαντστούμπνερ (Γερμανία)

VAR: Σέρεν Στορκς (Γερμανία), Γκίντερ Περλ (Γερμανία)

