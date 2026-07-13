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Συμφώνησε για έναν ακόμη χρόνο με Ρεάλ ο Γιουλ

Ο Σέρχιο Γιουλ ανανέωσε για έναν ακόμη χρόνο με τη Ρεάλ, προκειμένου να ολοκληρώσει την καριέρα του στην «βασίλισσα»

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Γιούλ

Σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για μονοετές συμβόλαιο ήρθε ο Σέρχιο Γιουλ, όπως αναφέρουν ισπανικά ΜΜΕ.

Παρότι δεν είναι πλέον μέλος του βασικού κορμού της ομάδας, ο βετεράνος γκαρντ, που το Νοέμβριο κλείνει τα 38, ανανέωσε για να κλείσει την καριέρα του στην «βασίλισσα».

Ο Γιουλ τον Ιανουάριο έφτασε τα 1.200 παιχνίδια με τη φανέλα της Ρεάλ, στην οποία αγωνίζεται από το 2007. Η προσεχής περίοδος θα είναι η 20η στην καριέρα του με την ομάδα έχοντας κατακτήσει οκτώ πρωταθλήματα, επτά Κύπελλα και τρεις Ευρωλίγκες.

Την τελευταία σεζόν είχε 5,1 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ σε 13,6 λεπτά κατά μέσο όρο και σε συνολικά 81 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης
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