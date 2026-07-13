Γιαμπουσέλε: Η «αρκούδα» αγρίεψε και πέρασε μήνυμα στους αντιπάλους του

Σε ρυθμούς έντονης προετοιμασίας κινείται ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος φρόντισε να στείλει το δικό του, ξεκάθαρο μήνυμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού και στους αντιπάλους του, μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media.

​Ο Γάλλος σούπερ σταρ, που επιστρέφει στα ευρωπαϊκά παρκέ για λογαριασμό των «πρασίνων» μετά το πέρασμά του από τον μαγικό κόσμο του NBA, μοιράστηκε με τους ακολούθους του ένα βίντεο γεμάτο ένταση από τις ατομικές του προπονήσεις. Με τον τρόπο αυτό, έδειξε το επίπεδο της καθημερινής δουλειάς που καταβάλλει ώστε να εμφανιστεί πανέτοιμος στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας.

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Πηγή: skai.gr

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