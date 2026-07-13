Για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ορλάντο Χιλ μιλούν ΜΜΕ της Αργεντινής. Ο ρεπόρτερ της Σαν Λορέντζο, Πάμπλο Λαφουρκάδε, μετέδωσε πως οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν πρόταση για τον Παραγουανό γκολκίπερ που ξεχώρισε στο Μουντιάλ, αλλά αυτή απορρίφθηκε.

Εκτιμά, ωστόσο, πως οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν με νέα προσφορά για τον 26χρονο τερματοφύλακα, που με τις αποκρούσεις του στη φάση των «32» βοήθησε την Παραγουάη να αποκλείσει τη Γερμανία στα πέναλτι, ενώ στους 16» κράτησε όρθια την ομάδα του απέναντι στη Γαλλία, μέχρι να νικηθεί από ένα πέναλτι του Εμπαπέ.

Ο Χιλ, που έχει συμβόλαιο ως τον Δεκέμβριο του 2027 με τη Σαν Λορέντζο, έχει φέτος 22 συμμετοχές και 12 ματς χωρίς να δεχτεί γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Πριν λίγα χρόνια, όταν ακόμη δεν είχε βγάλει καλά χρήματα από το ποδόσφαιρο, είχε αναγκαστεί να πουλήσει κάποια προσωπικά του κειμήλια από την πορεία της Ουρουγουάης στο Παγκόσμιο Νέων του 2019, προκειμένου να καλύψει τα έξοδα για τον γιο του που γεννήθηκε πρόωρα.

Σημειώνεται πως ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για βασικό τερματοφύλακα σε περίπτωση πώλησης του Κωνσταντίνου Τζολάκη, με το όνομα του Πορτογάλου άλλοτε γκολκίπερ της ομάδας, Ζοσέ Σα, να είναι στα υπόψη.

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