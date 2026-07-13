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Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Αμανατίδης μετά την παραίτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου

Ο Γιάννης Αμανατίδης καταλαμβάνει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Θεσσαλονίκης

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Γιάννης Αμανατίδης

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Αμανατίδης καταλαμβάνοντας την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Θεσσαλονίκης, μετά την παραίτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου.

Η κ. Νοτοπούλου ανακοίνωσε την παραίτησή της στις 8/7 αρχικά στον τότε πρόεδρος του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο και έπειτα με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Νοτοπούλου

Εικάζεται πως η κίνηση της Κατερίνας Νοτοπούλου, εντάσσεται στο πλαίσιο των προθέσεών της να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Κατερίνα Νοτοπούλου
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