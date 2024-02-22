Σε κάτι από… ταινία παρέπεμπε η ασύλληπτη πρόκριση του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ όπως σημείωσε ο Νίκος Αθανασίου μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6, που ήρθε χάρη και στην σωστή νοοτροπία του.



«Οι παλμοί έπεσαν, αλλά το χαμόγελο δεν φεύγει. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι πέρασε χθες ο Παναθηναϊκός, αλλά κάποια συναισθήματα που μόνο το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός μπορεί να σου προφέρουν. Όλα αυτά που έχουν γίνει από το 129’ και μετά είναι μυθοπλασία. Μόνο με κάτι επικό θα μπορούσε να περάσει ο Παναθηναϊκός. Κατάφερε να φτάσεις τον τελικό μέσα από ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι, καθώς σε κανένα από τα πρόσφατα προηγούμενα δεν είχε αποκλείσει δύο μεγάλες ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντική η αντίδραση που έβγαλε, απέναντι σε έναν σαφώς ανώτερο ΠΑΟΚ. Είναι μια νοοτροπία που έχει χτίσει η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Έχει την αξία του όταν δεν είσαι καλός να μπορείς από μια στιγμή να μείνεις μέσα. Δεν ήταν ένα παιχνίδι που έκρινε την πρόκριση, αλλά δύο, στο πρώτο έβαλε τις βάσεις πρόκρισης στην Τούμπα και χθες δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Η εικόνα που έβγαζε ήταν ότι μπήκε για το 0-0 και να διαχειριστεί το προβάδισμά του, αλλά αυτό που μετράει είναι η πρόκριση στον τελικό. Θα πρέπει να διορθώσει βέβαια κάποια προβλήματα που παρουσίασε με Λαμία και ΠΑΟΚ», ανέφερε μεταξύ άλλων.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού χαρακτήρισε δεδομένο ότι, μετά και το χθεσινό και αφού ο Ντραγκόφσκι έχει καθιερωθεί κάτω από τα δοκάρια, το «τριφύλλι» θα κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει από την Σπέτσια, εξηγώντας τι ισχύει με την περίπτωσή του.



Ενώ ο Αθανασίου έκανε ειδική μνεία στις απουσίες των Ρούμπεν και Τσέριν, που θα βοηθούσαν τον Παναθηναϊκό ειδικά στο κομμάτι της κατοχής της μπάλας.



Και επισήμανε ότι ο τελικός, αν είναι με αντίπαλο τον Άρη, θα πρέπει να γίνει με κόσμο, καθώς δεν υπάρχει κάποια μεγάλη έχθρα των οπαδών του με τους «πράσινους».



Ακούστε το ηχητικό:

