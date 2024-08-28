Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς την Πέμπτη (29/09, 22:00).

Ο Ρουμάνος τεχνικός ανέφερε πως σαν άτομο πάντα έχει κίνητρο, ενώ σχολίασε και την τελευταία εμφάνιση του Κουλιεράκη με τη φανέλα του Δικεφάλου του βορρά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν ξέρω πώς να απαντήσω για την διαχείριση του πνεύματος της ομάδας, σαν άτομο έχω πάντα κίνητρο, ζω με αυτό, προσπαθώ να δίνω και στους άλλους κίνητρο, νομίζω και οι παίκτες το αντιλαμβάνονται το ίδιο.

Ξέρουν ότι αυτό που γίνεται μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή είναι ένα ματς από μόνο του, μπορεί να τιμωρηθείς αν δεν το δεις έτσι, προετοιμάζω το ματς με τρόπο για να παλέψουμε για τη νίκη ,γιατί μας δίνει την πρόκριση στο Europa και βελτιώνει την νοοτροπία μας. Μας δίνει την αίσθηση ότι μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Οι παίκτες που παίζουν, που είναι στον πάγκο, που μπαίνουν ως αλλαγή πρέπει να είναι στο μάξιμουμ της συγκέντρωσης, να κάνουμε τα πάντα για να φύγουμε με την πρόκριση, έχοντας κάνει ένα ωραίο παιχνίδι. Ακόμη και αν δεν είναι άμεση είναι μία απάντηση που αφορά και τον Κουλιεράκη».

