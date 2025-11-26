Η επικείμενη ανάληψη της ηγεσίας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα και συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας mondo.rs, στο προσκήνιο βρίσκεται το όνομα του Τζέιμς Νάναλι, με το Μέσο να τονίζει ότι ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελεί βασική επιθυμία για τον Δικέφαλο του Βορρά που θέλει να επιστρέψει σε πορεία δόξας.



Ο 35χρονος άσος αγωνίζεται αυτήν τη στιγμή στην Κίνα, έχοντας μέσο όρο 12,7 πόντους και 45,8% στα τρίποντα, ενώ η πορεία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι ήδη πλούσια. Την διετία 2022-24 φόρεσε τη φανέλα της Παρτιζάν, μετρώντας στη Euroleague τη σεζόν 2023-24 12,3 πόντους, 43% στα τρίποντα, 3,2 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ σε 32 παιχνίδια. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης σε Μακάμπι Τελ Αβίβ, Φενέρμπαχτσε και Αρμάνι Μιλάνο, αφήνοντας το στίγμα του στη διοργάνωση.

Το ίδιο δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η πιθανή υπογραφή του Νάναλι θα εντασσόταν σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναγέννησης του ΠΑΟΚ, με στόχο να ξαναβρεί την αίγλη που είχε στο παρελθόν, όταν στο ρόστερ του βρισκόταν ο Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς.



Πέρα από τον Νάναλι, έχουν ακουστεί και άλλα ονόματα που φέρονται να απασχολούν τον ΠΑΟΚ, όπως οι Καμ Ρέντις, Αρτούρας Γκουντάιτις και ο Νίκος Χουγκάζ, δείχνοντας τη διάθεση της νέας διοίκησης να κινηθεί δυναμικά στην αγορά.

