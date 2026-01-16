Αναβλήθηκε το ματς του ΠΑΟΚ με τη Κηφισιά για τη 18η αγωνιστική

Ο Δικέφαλος του Βορρά κατέθεσε σήμερα το σχετικό αίτημα κι αυτό έγινε αποδεκτό από τη Λίγκα, κάτι που ανακοινώθηκε επίσημα το μεσημέρι της Παρασκευής για την αναβολή του αρχικώς προγραμματισμένου παιχνιδιού με την Κηφισιά για τις 25 Ιανουαρίου.

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο θα προγραμματιστεί εκ νέου από τη Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου αιτήθηκε να μη διεξαχθεί το εν λόγω ματς με την Κηφισιά, αφού αυτό βρισκόταν ημερολογιακά ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια στο φινάλε της League Phase του Europa League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αρχικά την Μπέτις (22/01, Τούμπα) και στη συνέχεια τη Λιόν (29/01, εκτός έδρας).

Αναλυτικά:

Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή.

