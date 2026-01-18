Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Χατσίδη, ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ακόμη μία πειστική εμφάνιση στην Τούμπα και επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός μοίρασε δύο ασίστ, έδωσε ρυθμό και ποιότητα στο παιχνίδι των «ασπρόμαυρων» και ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, που εκμεταλλεύτηκε την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Asteras AKTOR και ανέβηκε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, φτάνοντας τους 41 βαθμούς.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα, με τη μεσοεπιθετική του γραμμή να «διαλύει» την άμυνα των Κρητικών. Οι Γιακουμάκης, Πέλκας και Τάισον βρήκαν δίχτυα, ολοκληρώνοντας ιδανικά τις συνεργασίες και αξιοποιώντας τις τελικές πάσες του Χατσίδη.

Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» στρέφουν το βλέμμα τους στην ευρωπαϊκή πρόκληση απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League (22/01, 19:45).

Αντίθετα, ο ΟΦΗ παρουσιάστηκε εμφανώς κουρασμένος από την υπερπροσπάθεια που έκανε κόντρα στην ΑΕΚ για το Κύπελλο, πληρώνοντας τόσο την έλλειψη φρεσκάδας όσο και τις σημαντικές απουσίες βασικών παικτών. Οι Κρητικοί παρέμειναν στους 15 βαθμούς και την 9η θέση, έχοντας πάντως ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό απέναντι στον Παναθηναϊκό.

