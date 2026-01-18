Λογαριασμός
Οι αντιδράσεις του Μυστακίδη στο δραματικό φινάλε του ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Ο Τέλης Μυστακίδης έζησε έντονα το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, με τον φακό να αποθανατίζει τις αντιδράσεις του νέου ιδιοκτήτη της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ

Μυστακίδης

Σε ένα ντέρμπι που θύμισε… άλλες εποχές, ο ΠΑΟΚ κοίταξε στα μάτια τον Παναθηναϊκό AKTOR στο κατάμεστο Παλατάκι, αλλά λύγισε στο φινάλε και στις λεπτομέρειες, γνωρίζοντας την ήττα με 74-69 για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το «παρών» στα επίσημα έδωσε και ο νέος ιδιοκτήτης της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, Τέλης Μυστακίδης, ο οποίος παρακολούθησε με ένταση και αγωνία κάθε στιγμή του μεγάλου παιχνιδιού.

Ο φωτογραφικός φακός μάλιστα κατέγραψε τις αντιδράσεις του στα τελευταία κρίσιμα λεπτά, την ώρα που ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να ολοκληρώσει μια τεράστια ανατροπή απέναντι στους «πράσινους».

Μυστακίδης

Μυστακίδης

Πηγή: sport-fm.gr

ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός
