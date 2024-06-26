Με τον Αλεξέι Λομπιζένκο ενισχύεται η ομάδα βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 25χρονου διεθνούς Ρώσου κεντρικού για τον επόμενο χρόνο, ώστε να ενισχυθούν στο μπλοκ και να διεκδικήσουν ξανά τους εγχώριους τίτλους την επόμενη σεζόν.



Ο Λομπιζένκο τις δύο τελευταίες σεζόν αγωνίστηκε στην Κούζμπας Κεμέροβο της πατρίδας του.

«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα βόλεϊ ανδρών ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Αλεξέι Λομπιζένκο, για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025.Γεννημένος στη Ρωσία στις 21/08/1999, ο Αλεξέι Λομπιζένκο αγωνίζεται ως κεντρικός κι έχει ύψος 201cm.Έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα τη σεζόν 2019-20 από τη Νόβο Νοβοκιουμπισέφσκι, παίζοντας από νεαρή ηλικία σ' ένα δυνατό πρωτάθλημα, όπως είναι αυτό της Ρωσίας. Στη Νόβο Νοβοκιουμπισέφσκι παρέμεινε για ακόμα δύο αγωνιστικές σεζόν (2020-21 και 2021-22).Τη σεζόν 2022-23, αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κούζμπας Κεμέροβο, στην οποία έμεινε και την περασμένη αγωνιστική σεζόν (2023-24), πραγματοποιώντας δύο πολύ καλές σεζόν.Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ ο Αλεξέι Λομπιζένκο, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, acpaok.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ήθελα να αγωνιστώ σ' ένα πρωτάθλημα της Ευρώπης, κάτι διαφορετικό από αυτό της ρωσικής Super League. Πιστεύω θα είναι μία ανεκτίμητη εμπειρία για εμένα και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της».Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Αλεξέι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.