Οι προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν. Σλοβακία και Γερμανία έφαγαν… μπισκότο πρόκρισης, μένοντας στο βολικό και για τους δύο 1-1 με αποτέλεσμα να προκριθούν παρέα στη φάση των «16».



Στους 4 βαθμούς και οι τέσσερις ομάδες του ομίλου, με την Ουκρανία να μένει εκτός και το Βέλγιο να τερματίζει δεύτερο. Οι Ρουμάνοι που τερμάτισαν πλέον πρώτοι θα κοντραριστούν είτε με τη Σλοβενία είτε με την Ολλανδία, ενώ η Σλοβακία θα κοντραριστεί με Ισπανία ή Αγγλία!

Το ματς

Τρομερός ο ρυθμός στο πρώτο μέρος, με τις δύο ομάδες να αφήνουν στην άκρη σκοπιμότητες και σκέψεις για βολική ισοπαλία και να τα παίζουν όλα για όλα για τη νίκη. Η Σλοβακία είχε τον έλεγχο και πίεζε για το γρήγορο γκολ, το οποίο λίγο έλειψε πάντως να το βρουν οι Ρουμάνοι στην πρώτη φορά που πάτησαν στην αντίπαλη περιοχή με Ράτιου και Χάτζι. Η Σλοβακία απείλησε στο 22’ με το φαρμακερο φάουλ του Χαράσλιν που πέρασε από Χάνκο και Σκρίνιαρ οι οποίοι δεν μπόρεσαν να… φυσήξουν την μπάλα και να τη στείλουν στα δίχτυα. Ωστόσο, δύο λεπτά μετά άνοιξαν το σκορ, με τον Κούτσκα να σεντράρει και ο Ντούντα να γράφει με κεφαλιά το 1-0.Οι Ρουμάνοι προσπάθησαν άμεσα να αντιδράσουν και το κατάφεραν λίγα λεπτά μετά. Ο Χάτζι ανατράπηκε από τον Χάνκο, με τον ρέφερι να δείχνει φάουλ στα όρια της περιοχής. Τελικά, οι VARίστες ενημέρωσαν τον διαιτητή πως υπήρξε δεύτερη επαφή μέσα στο «κουτί» και ο Ράζβαν Μάριν με τρομερή εκτέλεση πέναλτι δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Ντουμπράβκα για το 1-1 στο 37’. Και λίγο πριν βγει το ημίχρονο, η Ρουμανία πήγε για την ανατροπή αλλά το πλασέ του Ντράγκους από τα όρια της περιοχής ήταν κακό και δεν βρήκε στόχο.Παρόμοια εικόνα και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με το ματς να είναι ανοιχτό παρότι το 1-1 κρινόταν αρκετά βολικό και για τους δύο. Κυρίως για τους Ρουμάνους που τερμάτιζαν πρώτοι, αφού πιθανότατα μπροστά τους θα βρουν τους Σλοβένους, με τους Σλοβάκους να έχουν τρομερά δύσκολο έργο απέναντι σε Ισπανία ή Αγγλία.Ο Χαράσλιν στο 52’ απείλησε για τη Σλοβακία, με τη Ρουμανία να έχει τεράστια φάση στο 61’ με Μάριν και Ντράγκους να μην κουνάνε το πλεκτό μέσα από την περιοχή. Τρία λεπτά μετά ο Στρέλετς είδε τον Νίτα να βγάζει με το πόδι το πλασέ του αντιπάλου του, ενώ στα καπάκια ο Χαράσλιν πλάσαρε ελάχιστα άουτ.Οι αλλαγές των δύο προπονητών ήταν μαζικές και έριξαν τον ρυθμό, αλλά την ίδια ώρα στο γήπεδο έπιασε καταιγίδα που δυσκόλευε τις προσπάθειες των ομάδων. Το παιχνίδι πήγαινε καρφί για ισοπαλία και τελικά στα τελευταία λεπτά οι δύο ομάδες βολεύτηκαν με αυτή. Το 1-1 παρέμεινε, οι Ρουμάνοι πανηγύρισαν σαν τρελοί την πρωτιά και οι Σλοβάκοι χάρηκαν και αυτοί με την 3η θέση που τους έδωσε επίσης την πρόκριση.

