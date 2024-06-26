18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Απογοήτευσε ξανά, αλλά πήρε την πρόκριση με… κόπο το Βέλγιο! Οι «κόκκινοι διάβολοι» είδαν την Ουκρανία να τους ρίχνει στα σκοινιά και να τους σφυροκοπά με αρκετές μεγάλες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά το τελικό 0-0 τους άφησε ένα αίσθημα ανακούφισης.



Διότι προκρίθηκαν ως δεύτεροι στην επόμενη φάση, αλλά βέβαια θα κοντραριστούν με την ισχυρή Γαλλία σε ένα ματσάρισμα με τεράστια ενδιαφέρον. Πήγαν μάλιστα στο… ταμπλό του θανάτου όπου ήδη βρίσκονται οι Ισπανία, Πορτογαλία και Γερμανία.



Την ίδια ώρα, οι τίμιοι Ουκρανοί έμειναν στους 4 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τις άλλες τρεις ομάδες αλλά είχαν χειρότερο συντελεστή τερμάτων και έμειναν εκτός διοργάνωσης.



Το ματς



Με διάθεση να παίξουν ανοιχτά και να ψάξουν το γρήγορο γκολ μπήκαν οι ομάδες στο παιχνίδι, με τον Λουκάκου να έχει την πρώτη φάση για το Βέλγιο στο 7ο λεπτό αλλά να μην την τελειώνει σωστά. Οι Βέλγοι κέρδιζαν αρκετές στατικές φάσεις, αλλά δεν τις εκμεταλλεύονταν και οι Ουκρανοί έπαιρναν μέτρα στο γήπεδο, προσπαθώντας να απειλήσουν.



Ο Γιάρεμτσουκ με γεμάτο σουτ από μακρινή απόσταση είδε τον Κάστελς να μπλοκάρει στο 20’, με την ομάδα του Ρεμπρόφ να είναι εξαιρετική στην κόντρα-επίθεση αλλά να έχει κακές επιλογές στο τέλος. Βέβαια, η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους ήρθε στο 42ο λεπτό και ανήκε στην Ουκρανία. Μετά από κάθετη πάσα, ο Γιάρεμτσουκ βρέθηκε σε θέση βολής αλλά αποφάσισε να κάνει παράλληλο γύρισμα, το οποίο ήταν δυνατό και δεν βρήκε τον Ντόβμπικ, αντί να σκοράρει με το 0-0 να παραμένει.



Η Ουκρανία στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε με περισσότερη διάθεση να απειλήσει και είχε μεγαλύτερες ευκαιρίες για γκολ. Οι δυο προπονητές έκαναν εκατέρωθεν αλλαγές και από τα μισά ο ρυθμός ήταν εμφανώς πεσμένος. Στο 75’ οι Ουκρανοί είχαν μια μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ, όταν ο Ντόβμπικ είδε τον Κάστελς να τον νικά από κοντινή απόσταση.



Τα λεπτά περνούσαν, το Βέλγιο έπαιζε κυρίως στις αντεπιθέσεις, με την Ουκρανία προς το φινάλε να πιέζει συνεχώς φτάνοντας πολλές φορές μια ανάσα από το γκολ, όπως με το απευθείας κόρνερ του Μαλινόφσκι που έβγαλε ο Βέλγος κίπερ τελευταία στιγμή. Στο 88ο λεπτό οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν ακόμη μια μεγάλη φάση, με τον Μαλινόφσκι να κάνει ένα φοβερό σουτ με κατεύθυνση προς τα δίχτυα, αλλά ο Καστάνιε έβαλε το σώμα του και έσωσε την ομάδα του.



Η τελευταία ευκαιρία του αγώνα άνηκε ξανά στους Ουκρανούς και συγκεκριμένα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Σουντάκοφ να κάνει μια τρομερή ατομική ενέργεια, αλλά σούταρε πάνω στον Κάστελς. Τελικά το 0-0 παρέμεινε μέχρι το φινάλε και η Ουκρανία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση, ενώ από την άλλη το Βέλγιο πέρασε ως δεύτερο και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στους «16».



MVP: Ο Κάστελς ήταν ο πολυτιμότερος του αγώνα καθώς κατέβασε ρολά και βοήθησε στην πρόκριση της ομάδας του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.