Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τσεχία-Τουρκία: Οι 11άδες της αναμέτρησης

Δείτε τις 11άδες της αναμέτρησης μεταξύ Τσεχίας και Τουρκίας, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Euro 2024

Turkey
Ζούμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ και παίζουμε με τις καλύτερες αποδόσεις, special promos, ανανεωμένο bet builder αλλά και με football party με μια νέα προσφορά κάθε μέρα. Ευρωπαϊκό θα πει παίζουμε μαζί. Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.
18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Τσεχία και Τουρκία έρχονται αντιμέτωπες, για την τελευταία αγωνιστική του έκτου ομίλου του Euro 2024, θέλοντας αμφότερες ένα καλό αποτέλεσμα που θα τις στείλει στην επόμενη φάση.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες του αγώνα:



Tσεχία (Χάσεκ): Στανέκ, Χολές, Χράνατς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Σούτσεκ, Μπαράκ, Πρόβοντ, Γιούρασεκ, Τσιτίλ, Χλόζεκ.

Τουρκία (Μοντέλα): Γκιονόκ, Μουλντούρ, Ακαϊντίν, Ντεμιράλ, Καντιόγλου, Γιούκσεκ, Όζτσαν, Γκιουλέρ, Τσαλχάνογλου, Γιλντίζ, Γιλμάζ
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Euro 2024 Τουρκία Τσεχία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark