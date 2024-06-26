Τσεχία-Τουρκία: Οι 11άδες της αναμέτρησης

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Τσεχία και Τουρκία έρχονται αντιμέτωπες, για την τελευταία αγωνιστική του έκτου ομίλου του Euro 2024, θέλοντας αμφότερες ένα καλό αποτέλεσμα που θα τις στείλει στην επόμενη φάση.



Αναλυτικά οι ενδεκάδες του αγώνα:

Στανέκ, Χολές, Χράνατς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Σούτσεκ, Μπαράκ, Πρόβοντ, Γιούρασεκ, Τσιτίλ, Χλόζεκ.Γκιονόκ, Μουλντούρ, Ακαϊντίν, Ντεμιράλ, Καντιόγλου, Γιούκσεκ, Όζτσαν, Γκιουλέρ, Τσαλχάνογλου, Γιλντίζ, Γιλμάζ

