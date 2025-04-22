Με τακτική, αλλά χωρίς Ντεσπόντοφ φόρτσαρε για Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ. Με τον Βούλγαρο άσο (έχει χτύπημα στο δάκτυλο) να μην προπονείται και να ακολουθεί θεραπεία, συνεχίστηκε η προετοιμασία για το ματς της Κυριακής (27/4, 20:00) κόντρα στους «πράσινους» στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.



Όπως αναφέρει ο «δικέφαλος του Βορρά» στο σχετικό δελτίο Τύπου: «Η μέρα ξεκίνησε με ασκήσεις προθέρμανσης κι ακολούθησε παιχνίδι κατοχής. Στη συνέχεια οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ και δούλεψαν, οι μεν αμυντικοί στην τακτική συμπεριφορά και οι δε επιθετικοί στους αυτοματισμούς. Στο φινάλε διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα με συγκεκριμένες τακτικές οδηγίες».

Την Τετάρτη (23.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:30.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.