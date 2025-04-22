Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπαίνει στη συζήτηση για το αν ο Ολυμπιακός είναι άτυχος που ως πρώτος της κανονικής περιόδου πέφτει πάνω στη Ρεάλ στα playoffs, όπως δήλωσε πριν το Game 1 της σειράς.



«Η εμπειρία βοηθά και τις δύο ομάδες. Είναι μια χρονική στιγμή που όλοι ευχόμασταν να είμαστε στη θέση που είμαστε. Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να είμαστε πρώτοι, χωρίς σχόλια από μας περί ατυχίας γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε ευκολότερο αντίπαλο. Κάθε αντίπαλος έχει αξία και κατά τη γνώμη μου και οι οκτώ ομάδες που συνεχίζουν είναι πολύ ταλαντούχες. Περιμένω τέσσερις πολύ ενδιαφέρουσες σειρές. Η δική μας σειρά έχει πολύ ενδιαφέρον. Το καλό για μας είναι ότι έχουμε το πλεονέκτημα έδρας, δουλέψαμε πολύ γι’ αυτό και καλό είναι να το αξιοποιήσουμε όσο γρηγορότερα γίνεται», τόνισε.

Αναφερόμενος στο λευκό ιατρικό δελτίο που για πρώτη φορά έχει φέτος, είπε: «Από την αρχή της χρονιάς δεν είχαμε αυτή τη συμμετοχή ποτέ. Οι προπονήσεις έγιναν με ένταση, αλλά δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο φόρμας. Θα ήθελα να πάω με τους παίκτες που είναι πιο έτοιμοι, χωρίς να πάρω ρίσκα. Όμως πιθανώς και η δωδεκάδα να διαφέρει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Είμαστε συγκεντρωμένοι μόνο στο πρώτο παιχνίδι, δεν έχουμε αποφασίσει ποιοι θα είναι στη δωδεκάδα. Έχουμε πάντως παίκτες για να κατεβάσουμε δωδεκάδα, γιατί είχαμε στα τελευταία ματς 9 και 10 άτομα στην αποστολή».Ερωτηθείς αν η απραξία της ομάδας του σε σχέση με τη Ρεάλ είναι ατού ή όχι απάντησε: «Θα αποδειχτεί αυτό. Πολλές φορές οι ομάδες που παίζουν έχουν ρυθμό. Και η Ρεάλ ξεκούρασε παίκτες με την Ανδόρα. Πολλές ομάδες προτιμούν να έχουν παιχνίδια. Εμείς δουλέψαμε κάποια πράγματα που θα παίξουμε απέναντι στη Ρεάλ και δεν έχουμε ταξίδι. Θα αποδειχτεί ποια ομάδα είναι πιο φρέσκια. Και η Ρεάλ έχει βαθύ ρόστερ. Πιο πολύ μετράνε σε αυτά τα ματς οι λεπτομέρειες, η φόρμα των παικτών, η βραδιά που θα βρεθούν και κάποια τακτικά πράγματα που θα είμαστε πιστεύω έτοιμοι».Τέλος, για το αν παίζουν ρόλο οι δύο νίκες του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ στην κανονική περίοδο σημείωσε: «Χρησιμοποιήσαμε κλιπ από τα δύο παιχνίδια της κανονικής περιόδου για να δώσουμε πληροφορίες στην ομάδα μας, αλλά τα playoffs είναι τελείως διαφορετική διαδικασία από την regular season».

