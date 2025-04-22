Λογαριασμός
Αναντολού Εφές: Άπαντες παρόντες πλην Μπομπουά με Παναθηναϊκό

Με μοναδική απουσία τον Ροντρίγκ Μπομπουά αντιμετωπίζει η Εφές απόψε τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ - Ο Γάλλος σούτινγκ γκαρντ έχει θλάση

Μόνο το όνομα του Ροντρίγκ Μπομπουά βρίσκεται στο ιατρικό δελτίο της Αναντολού Εφές για την αποψινή πρώτη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs της Ευρωλίγκας στο ΟΑΚΑ (21:30), όπως ανακοινώθηκε από την τουρκική ομάδα.

Ο Γάλλος σούτινγκ γκαρντ λόγω θλάσης θα επιστρέψει στη δράση στα μέσα με τέλη Μαΐου, συνεπώς χάνει όλη τη σειρά. Αντίθετα, στη διάθεση του Λούκα Μπάνκι θα είναι απόψε τόσο ο Ελάιτζα Μπράιαντ, όσο και ο Πι Τζέι Ντόζιερ, που ξεπέρασαν τα μικροπροβλήματα που αντιμετώπισαν τις προηγούμενες μέρες.

