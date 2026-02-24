Αποδεκατισμένος θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ με προορισμό την Ισπανία, για τη ρεβάνς με τη Θέλτα για την ενδιάμεση φάση του Europa League, με τα αγωνιστικά προβλήματα μετά και την προπόνηση της Τρίτης, να αυξάνονται κατά ένα.

Όπως μετέφερε ο Δημήτρης Τσομπαρτζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάισον έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενός προβλήματος στον γλουτό.

Αυτό σημαίνει πως οι απουσίες για τον Ραζβάν Λουτσέσκου αυξάνονται στις 9, με τις περισσότερες να αφορούν παίκτες που αγωνίζονται μεσοεπιθετικά.

Στα θετικά της ημέρας είναι ότι ο Ιβανούσετς προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα αλλά έμεινε εκτός καθώς είναι ανέτοιμος, ενώ και οι εξετάσεις του Παβλένκα έδειξαν ότι δεν εχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά και θα υποβληθεί σε θεραπεία.

Αναλυτικά έτσι οι παίκτες που θα ταξιδέψουν στην Ισπανία:

Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κένι, Σάντσεζ, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Ντούνγκα, Θυμιάνης, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπέρδος, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Γερεμέγεφ, Μύθου.

