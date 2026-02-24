Η Μπαρτσελόνα επικράτησε εύκολα της Λεβάντε με σκορ 3-0 και ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της La Liga.

Ο Ζοάν Λαπόρτα εμφανώς χαρούμενος στην εξέδρα, πιάστηκε να τραγουδάει σύνθημα κατά της Ρεάλ Μαδρίτης. Συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο σύνθημα αναφέρει «όποιος δεν πηδάει (σσ από τη θέση του) είναι Madridista», με τον 63χρονο όχι μόνο να το τραγουδάει αλλά και να κάνει και τη χαρακτηριστική κίνηση, πηδώντας ρυθμικά μαζί με τον κόσμο.

Δείτε παρακάτω:

Joan Laporta was in the stands right as the chant “He who doesn’t jump is a Madridista” rang out 😂



pic.twitter.com/eIOxoM4Yo5 — Barca Xtra (@Barcaxtr) February 22, 2026

