Φώναξε σύνθημα κατά της Ρεάλ και έγινε viral ο Λαπόρτα - Δείτε βίντεο

Ο Ζοάν Λαπόρτα στο πρόσφατο ματς της Μπαρτσελόνα με τη Λεβάντε (3-0) τραγούδησε σύνθημα κατά της Ρεάλ Μαδρίτης και έγινε viral

Λαπόρτα

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε εύκολα της Λεβάντε με σκορ 3-0 και ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της La Liga.

Ο Ζοάν Λαπόρτα εμφανώς χαρούμενος στην εξέδρα, πιάστηκε να τραγουδάει σύνθημα κατά της Ρεάλ Μαδρίτης. Συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο σύνθημα αναφέρει «όποιος δεν πηδάει (σσ από τη θέση του) είναι Madridista», με τον 63χρονο όχι μόνο να το τραγουδάει αλλά και να κάνει και τη χαρακτηριστική κίνηση, πηδώντας ρυθμικά μαζί με τον κόσμο.

Δείτε παρακάτω:

Πηγή: sport-fm.gr

Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης
