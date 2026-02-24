Μπαρτζώκας: Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερά μας

Αν και αρχικά επεσήμανε ότι η ψυχολογία δεν είναι στα ίδια επίπεδα όπως και πριν την απώλεια του Κυπέλλου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την άποψη ότι εκείνος θεωρεί ότι η ομάδα του, αγωνιστικά είναι σε καλή κατάσταση επισημαίνοντας ότι το αυριανό ματς είναι μια καλή αφορμή να δείξουν οι παίκτες του εάν είναι σε φόρμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερά μας, δεν παίξαμε καλά και χάσαμε το Κύπελλο, σίγουρα υπάρχει στενοχώρια και κατήφεια στην ομάδα μας αλλά η ζωή προχωράει και η επόμενη υποχρέωσή μας είναι πολύ άμεσα και πολύ απαιτητική.

Ως προς το πώς μας βρίσκει, μας βρίσκει και με απώλειες διότι ο Μιλουτίνοβ και ο Βεζένκοβ δεν είναι μαζί μας. Ο Βεζένκοβ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα στη μέση του, δεν είναι τόσο σοβαρό αλλά δεν είχε χρόνο για περισσότερη αποθεραπεία.

Ο Μιλουτίνοβ επειδή είχε κάταγμα στο χέρι του και λόγω ειδικών συνθηκών προσπάθησε να παίξει στον τελικό, δεν είναι καλά και χρειάζεται να μείνει για λίγες ημέρες έξω, οπότε αυτά είναι τα δεδομένα, αυτοί οι δύο είναι εκτός.

Μετά από μία ήττα καλά είναι να έχεις άμεσα υποχρέωση για να προσπαθήσεις να απαντήσεις. Τα δεδομένα είναι λίγο ιδιαίτερα εκεί, η Ζάλγκιρις είναι πολύ καλή ομάδα και σκληρή, ιδίως μέσα στην έδρα της, είναι δυσκολοκατάβλητη ομάδα και έχει αρχές.

Τα αποτελέσματά της μέσα στη χρονιά και ειδικά στην έδρα της το δείχνουν αυτό. Εμείς έχουμε απώλειες αλλά πρέπει να είμαστε όσο καλύτεροι μπορούμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί, να παίξουμε και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε.

Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν παίξαμε καλά αλλά συνέβησαν πολλά πράγματα, ο Ντόρσεϊ έλειπε, είχαμε πρόβλημα με τους δύο ψηλούς, ανακατευτήκαμε. Εγώ νιώθω πως είμαστε σε καλή κατάσταση και αυτό είχε φανεί από όλα τα προηγούμενα παιχνίδια μας.

Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε αν η ομάδα μας είναι σε φόρμα. Δεν έχουμε κυκλώσει ματς, ό,τι καλύτερο είναι θα το κάνουμε, θα χτυπήσουμε όλα τα ματς, μας νοιάζει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.

Δεν είναι σαν τα υπόλοιπα παιχνίδια τα ματς με τον Παναθηναϊκό, σε περίπτωση ήττας η επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη, σε περίπτωση νίκης η ψυχολογία είναι καλή για μεγαλύτερο διάστημα.

Τελειώνοντας το Κύπελλο, βλέπουμε πως στο πρωτάθλημα είμαστε πρώτοι και στην Euroleague δεύτεροι».

