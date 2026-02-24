Ένα βίντεο που αποδεικνύει τον τρόμο που επικρατεί στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο».

Διαιτητής και ποδοσφαιρίστριες σταματούν κατά τη διάρκεια του αγώνα και τρέχουν στα αποδυτήρια για να σωθούν.

Ο λόγος; Άκουσαν ήχους που έμοιαζαν πυροβολισμούς ενώ στην πραγματικότητα ήταν ο ήχος από την εξάτμιση από ένα μηχανάκι που περνούσε έξω από το γήπεδο.

Αφού πέρασαν ώρες από το περιστατικό από την ομοσπονδία επεσήμαναν ότι δεν υπήρξε κάποια ανησυχία για τις αθλήτριες και τη ζωή τους.

Το περιστατικό αυτό τοποθετείται χρονικά λίγες ώρες μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» με τις πρώτες… αντιδράσεις να έχουν ξεκινήσει και είναι ξεκάθαρο της κατάστασης στη χώρα.

MÉXICO: EN UN PARTIDO LAS JUGADORAS CORRIERON A RESGUARDARSE POR TEMOR A UN ATAQUE NARCO



Varios estados de México quedaron en alerta tras la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo del Ejército. En un partido… pic.twitter.com/MOVbnnvY13 — Clarín (@clarincom) February 24, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.