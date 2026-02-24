Λογαριασμός
Μεξικό: Πέρασαν ήχο εξάτμισης από μηχανάκι για πυροβολισμούς - Σταμάτησαν αγώνα και έτρεχαν να σωθούν (Βίντεο)

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»

Μεξικό

Ένα βίντεο που αποδεικνύει τον τρόμο που επικρατεί στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο».

Διαιτητής και ποδοσφαιρίστριες σταματούν κατά τη διάρκεια του αγώνα και τρέχουν στα αποδυτήρια για να σωθούν.

Ο λόγος; Άκουσαν ήχους που έμοιαζαν πυροβολισμούς ενώ στην πραγματικότητα ήταν ο ήχος από την εξάτμιση από ένα μηχανάκι που περνούσε έξω από το γήπεδο.

Αφού πέρασαν ώρες από το περιστατικό από την ομοσπονδία επεσήμαναν ότι δεν υπήρξε κάποια ανησυχία για τις αθλήτριες και τη ζωή τους.

Το περιστατικό αυτό τοποθετείται χρονικά λίγες ώρες μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» με τις πρώτες… αντιδράσεις να έχουν ξεκινήσει και είναι ξεκάθαρο της κατάστασης στη χώρα.

Πηγή: sport-fm.gr

