Το ποσοστό που εκτιμά ότι αντικατοπτρίζει στις πιθανότητες πρόκρισης των δύο ελληνικών ομάδων στην επόμενη φάση του Europa League μεταφέρει ο λογαριασμός στατιστικών ποδοσφαίρου στο Χ, Football Meets Data μετά τις πρώτες αναμετρήσεις που έγιναν χθες για τα playoffs.

Και οι δύο ομάδες μας εκτιμάται ότι έχουν λιγότερες του 50% πιθανότητες για να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 στο ΟΑΚΑ με την Βικτόρια Πλζεν έχει 33% πρόκρισης με την τσέχικη ομάδα να έχει το 67% υπέρ της για να πανηγυρίσει.

Ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα 2-1 στην Τούμπα από τη Θέλτα έχει ακόμη λιγότερες, μόλις 13% για να καταφέρει να κάνε την ανατροπή και να περάσει στην επόμενη φάση.

↗️ To qualify for 🟠 UEL Round of 16 (as of 19 Feb);



99.6% 🇩🇪 Stuttgart​

99% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nottingham Forest​

96% 🇧🇪 Genk​

93% 🇮🇹 Bologna​

87% 🇪🇸 Celta Vigo​

74% 🇷🇸 Crvena Zvezda​

67% 🇨🇿 Viktoria Plzeň​

57% 🇧🇬 Ludogorets​

--

43% 🇭🇺 Ferencváros​

33% 🇬🇷 Panathinaikos​

26% 🇫🇷 Lille​

13% 🇬🇷… pic.twitter.com/W4f9G3owhV — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 19, 2026

