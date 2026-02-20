Λογαριασμός
Οι πιθανότητες των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League

Ο γνωστός λογαριασμός στατιστικών ποδοσφαίρου, Football Meets Data, μετέφερε την εκτίμησή του για το ενδεχόμενο προκρίσεων των ελληνικών ομάδων

Μπακασέτας Τεττέι

Το ποσοστό που εκτιμά ότι αντικατοπτρίζει στις πιθανότητες πρόκρισης των δύο ελληνικών ομάδων στην επόμενη φάση του Europa League μεταφέρει ο λογαριασμός στατιστικών ποδοσφαίρου στο Χ, Football Meets Data μετά τις πρώτες αναμετρήσεις που έγιναν χθες για τα playoffs.

Και οι δύο ομάδες μας εκτιμάται ότι έχουν λιγότερες του 50% πιθανότητες για να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 στο ΟΑΚΑ με την Βικτόρια Πλζεν έχει 33% πρόκρισης με την τσέχικη ομάδα να έχει το 67% υπέρ της για να πανηγυρίσει.

Ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα 2-1 στην Τούμπα από τη Θέλτα έχει ακόμη λιγότερες, μόλις 13% για να καταφέρει να κάνε την ανατροπή και να περάσει στην επόμενη φάση.

TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Europa League
