Το ποσοστό που εκτιμά ότι αντικατοπτρίζει στις πιθανότητες πρόκρισης των δύο ελληνικών ομάδων στην επόμενη φάση του Europa League μεταφέρει ο λογαριασμός στατιστικών ποδοσφαίρου στο Χ, Football Meets Data μετά τις πρώτες αναμετρήσεις που έγιναν χθες για τα playoffs.
Και οι δύο ομάδες μας εκτιμάται ότι έχουν λιγότερες του 50% πιθανότητες για να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 στο ΟΑΚΑ με την Βικτόρια Πλζεν έχει 33% πρόκρισης με την τσέχικη ομάδα να έχει το 67% υπέρ της για να πανηγυρίσει.
Ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα 2-1 στην Τούμπα από τη Θέλτα έχει ακόμη λιγότερες, μόλις 13% για να καταφέρει να κάνε την ανατροπή και να περάσει στην επόμενη φάση.
↗️ To qualify for 🟠 UEL Round of 16 (as of 19 Feb);— Football Meets Data (@fmeetsdata) February 19, 2026
99.6% 🇩🇪 Stuttgart
99% 🏴 Nottingham Forest
96% 🇧🇪 Genk
93% 🇮🇹 Bologna
87% 🇪🇸 Celta Vigo
74% 🇷🇸 Crvena Zvezda
67% 🇨🇿 Viktoria Plzeň
57% 🇧🇬 Ludogorets
--
43% 🇭🇺 Ferencváros
33% 🇬🇷 Panathinaikos
26% 🇫🇷 Lille
13% 🇬🇷… pic.twitter.com/W4f9G3owhV
