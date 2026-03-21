ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Μιχαηλίδη πριν τον Βόλο

Με ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΝΠΣ Βόλο, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.



Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, σε μια εξέλιξη που διαφοροποιεί τα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου στην αμυντική γραμμή.

Στην τελευταία προπόνηση, παίκτες και τεχνικό επιτελείο επικεντρώθηκαν στις τακτικές λεπτομέρειες της αναμέτρησης, με ιδιαίτερη έμφαση και στις στατικές φάσεις.



Ο ΠΑΟΚ θέλει να παρουσιαστεί έτοιμος σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού, σε ένα ματς που έχει σημασία ενόψει της τελικής κατάταξης πριν τα πλέι οφ.



Ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος και στη συνέχεια συνέχισε ατομικά, δείχνοντας πως βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του, αλλά δύσκολα θα αγωνιστεί.



Την ίδια στιγμή, οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι συνέχισαν με θεραπεία, ενώ εκτός είναι και ο Λούκα Ιβανούσετς λόγω τιμωρίας.



Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναμένεται να αναχωρήσει το απόγευμα οδικώς για τον Βόλο, όπου θα επιδιώξει να κλείσει με θετικό αποτέλεσμα την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.