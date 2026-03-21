Εκσυγχρονίζεται το Wimbledon: Μπαίνει για πρώτη φορά η χρήση βίντεο στο θρυλικό Grand Slam

Την απόφαση να εισάγουν την χρήση βίντεο για αμφισβητούμενες φάσεις αρχής γενομένης από το φετινό Grand Slam, πήραν οι ιθύνοντες του Wimbledon

Την απόφαση να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει τον δρόμος της τεχνολογίας που ακολουθούν και τα υπόλοιπα Grand Slam πήρε το Wimbledon!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BBC» οι ιθύνοντες του θρυλικού βρετανικού τουρνουά θα εισάγουν από τη φετινή σεζόν την τεχνολογία βιντεοσκόπησης των αναμετρήσεων, προσφέροντας τη δυνατότητα στους αθλητές να αμφισβητήσουν αποφάσεις των διαιτητών αν κρίνουν πως αδικούνται.

Η χρήση βίντεο υπάρχει εδώ και καιρό τόσο στο Αυστραλιανό Open όσο και στο US Open, με τη Μ. Βρετανία να ακολουθεί και εκείνη με τη σειρά της την εν λόγω τακτική.

Να σημειωθεί πως η εν λόγω τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κορτ και μόνο στους μονούς αγώνες.

Πηγή: sport-fm.gr

