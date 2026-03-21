Την απόφαση να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει τον δρόμος της τεχνολογίας που ακολουθούν και τα υπόλοιπα Grand Slam πήρε το Wimbledon!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «BBC» οι ιθύνοντες του θρυλικού βρετανικού τουρνουά θα εισάγουν από τη φετινή σεζόν την τεχνολογία βιντεοσκόπησης των αναμετρήσεων, προσφέροντας τη δυνατότητα στους αθλητές να αμφισβητήσουν αποφάσεις των διαιτητών αν κρίνουν πως αδικούνται.

Η χρήση βίντεο υπάρχει εδώ και καιρό τόσο στο Αυστραλιανό Open όσο και στο US Open, με τη Μ. Βρετανία να ακολουθεί και εκείνη με τη σειρά της την εν λόγω τακτική.

Να σημειωθεί πως η εν λόγω τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κορτ και μόνο στους μονούς αγώνες.

A video review system will be used at Wimbledon for the first time this year. 🎾



Technology is already in place at both the US Open and Australian Open and will be available on Centre Court and Court One throughout the tournament, as well as the other four show courts when they… pic.twitter.com/W9mNNx1Re5 — BBC Sport (@BBCSport) March 21, 2026

