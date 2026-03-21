Οι Ρέτσος, Έσε και Ορτέγκα έμειναν εκτός της αποστολής του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet την Κυριακή στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή είναι ο Πασχαλάκης για πρώτη φορά μετά την αποθεραπεία του από τον τραυματισμό που είχε, ενώ εκτός είναι και ο Έσε ο οποίος ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό. Ο Ρέτσος θυμίζουμε ότι είναι τιμωρημένος και ο Ορτέγκα είναι στο όριο καρτών.

Στη λίστα που έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ είναι και έξι ξένοι παίκτες, κάτι που σημαίνει πως ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κληθεί να αποκλείσει έναν από αυτούς πριν το ματς. Οι έξι ξένοι που είναι στην αποστολή είναι οι: Μπρούνο, Ροντινέι, Αντρέ Λουίς, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Κλέιτον.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τζολάκης, Μπότης, Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Κλέιτον.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.