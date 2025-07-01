ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε Γιούρι Ζντοβτς

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο...



Για την συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Γιούρι Ζντοβτς, ο λόγος, καθώς ο «δικέφαλος του Βορρά» ανακοίνωσε σήμερα (01/07) την πρόσληψη του Σλοβένου τεχνικού, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο και είναι ο αντικαταστάτης του Μάσιμο Καντσελιέρι, που ανέλαβε την Τρέντο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει ότι ο Jure Zdovc, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, μία εμβληματική φυσιογνωμία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο και πολύ σημαντικό έργο που έχει να επιτελέσει.



Ο Jurij “Jure” Zdovc γεννήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 1966 και έχει διαγράψει μία ξεχωριστή διαδρομή, με σπουδαίες επιτυχίες, όπως επιβεβαιώνουν και οι περισσότεροι από 20 τίτλοι που έχει κατακτήσει ως αθλητής και προπονητής.



Η μετάβασή του στην προπονητική ήρθε σχεδόν φυσιολογικά, για έναν αθλητή με υψηλό μπασκετικό IQ. Ξεκινώντας την καριέρα του ως προπονητής στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ο Zdovc εργάστηκε με συνέπεια σε κορυφαίους συλλόγους, αλλά και στην Εθνική ομάδα της Σλοβενίας, χτίζοντας φήμη ως σκληρός αλλά και δίκαιος προπονητής, με ιδιαίτερη έμφαση στην άμυνα και στην πειθαρχία.



Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2003, ως βοηθός προπονητής στην Κrka, για να ακολουθήσει μία εικοσαετία, όπου εργάστηκε σε 13 ομάδες, σε 8 διαφορετικές χώρες. Σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους ήταν προπονητής στην Εθνική ομάδα της Σλοβενίας, την οποία οδήγησε το 2009 στην 4η θέση στο Ευρωμπάσκετ, αλλά και σε συμμετοχή στο Μουντομπάσκετ (2014) και στο Ευρωμπάσκετ (2015).



Συνοπτικά η προπονητική καριέρα του Jure Zdovc…

2003-04: Split (Κυπελλούχος Κροατίας 2004)

2004: Geoplin Slovan

2005-06: Ηρακλής

2007-08: Bosna (Πρωταθλητής Βοσνίας 2008)

2008-11: Οlimpija Ljubljana (Πρωταθλητής Σλοβενίας 2009, Κυπελλούχος Σλοβενίας 2009, 2010, 2011, νικητής Super Cup Σλοβενίας 2010)

2008-09, 2014-16: Εθνική Σλοβενίας

2011-13: Spartak St.Petersburg (προπονητής της χρονιάς το 2012 στο Eurocup)

2013-15: Gaziantep

2015-17: AEK

2017-18: Cedevita (νικητής του Super Cup της Αδριατικής Λίγκας-2017, Πρωταθλητής και Κυπελλούχος Κροατίας-2018)

2019-20: Petrol Olimpija

2020-21: Metropolitans 92

2021-22: Zalgiris Kaunas (Κυπελλούχος Λιθουανίας 2022)

2023-24: Bursaspor



Η σπουδαία καριέρα του αθλητή Jure Zdovc

Οι πρώτες σελίδες στο πλούσιο βιογραφικό του Jure Zdovc, άρχισαν να γράφονται στη δεκαετία του ’80 στα πρώτα του βήματα στην Olimpija Ljubljana, στη θρυλική ομάδα της πατρίδας του. Τα επιτεύγματά του ήταν εντυπωσιακά, κυρίως την επόμενη δεκαετία, όταν και έκανε το όνομά του γνωστό σε όλη την Ευρώπη.



Πρωταθλητής Ευρώπης το 1993 με τη Λιμόζ στο Φάιναλ Φορ της Αθήνας, δύο χρυσά μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ (1989 στο Ζάγκρεμπ και 1991 στη Ρώμη) με την Εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας, αλλά και Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο Μουντομπάσκετ του 1990 στην Αργεντινή. Αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί από τους 14 τίτλους που κατέκτησε στη διάρκεια της σχεδόν εικοσαετούς καριέρας του, όπου αγωνίστηκε κατά σειρά σε…

1984-91, 1998-00 & 2001-02: Olimpija Ljubljana (Πρωταθλητής Σλοβενίας: 1999, 2002), Κυπελλούχος Σλοβενίας (1999, 2000, 2002), Πρωταθλητής Αδριατικής Λίγκας (2002)

1991-92: Knorr Bologna

1992-93: Limoges (Πρωταθλητής Ευρώπης 1993, Πρωταθλητής Γαλλίας 1993)

1993-96: Ηρακλής

1997: Tofas

1997: Racing Paris (Πρωταθλητής Γαλλίας 1997)

2000-01: Πανιώνιος

2002-03: Slovan

2003: Split (Πρωταθλητής Κροατίας 2003)



Με την Εθνική ομάδα της Γιουγκοσλαβίας έχει κατακτήσει 4 χρυσά μετάλλια (Ευρωμπάσκετ 1989 & 1991, Μουντομπάσκετ 1990, Ευρωμπάσκετ Παίδων 1983), ένα ασημένιο μετάλλιο (Ευρωμπάσκετ Εφήβων 1984) και ένα Χάλκινο (Ολυμπιακοί Αγώνες 1988). Συμμετείχε σε 4 Ευρωμπάσκετ και με την Εθνική ομάδα της Σλοβενίας.



Από το 2020 είναι μέλος του Hall Of Fame της FIBA».

