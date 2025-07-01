Στην Cosmote TV τα φιλικά του Παναθηναϊκού

Τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα φιλικά της ομάδας τους στη διάρκεια της προετοιμασίας θα έχουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Η Cosmote TV θα μεταδώσει τα παιχνίδια των «πράσινων» επί αυστριακού εδάφους, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει:

«Την καλοκαιρινή του προετοιμασία στην Αυστρία έχει ήδη ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός, η οποία περιλαμβάνει δυνατά φιλικά ώστε η ομάδα του Ρούι Βιτόρια να μετρήσει τις δυνάμεις της ενόψει της επερχόμενης σεζόν.



Η COSMOTE TV θα μεταδώσει αποκλειστικά όλα τα φιλικά που θα δώσει το “Τριφύλλι” επί Αυστριακού εδάφους.



Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού:



Τετάρτη (02/07): Παναθηναϊκός - Μέταλιστ 1925, 12:00 COSMOTE SPORTS 1HD & PAO SL PASS



Σάββατο (05/07): Παναθηναϊκός - Νόρτζελαντ, 15:00 COSMOTE SPORTS 1HD & PAO SL PASS



Τετάρτη (09/07): Παναθηναϊκός - Σάλκε, 19:00 COSMOTE SPORTS 2HD & PAO SL PASS



Σάββατο (12/07): Παναθηναϊκός - Μπράγκα, 16:00 COSMOTE SPORTS 1HD & PAO SL PASS».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.