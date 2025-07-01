Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην Cosmote TV τα φιλικά του Παναθηναϊκού

Από τη συνδρομητική πλατφόρμα θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις του «τριφυλλιού» επί αυστριακού εδάφους

Παναθηναϊκός

Τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα φιλικά της ομάδας τους στη διάρκεια της προετοιμασίας θα έχουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Η Cosmote TV θα μεταδώσει τα παιχνίδια των «πράσινων» επί αυστριακού εδάφους, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει:

«Την καλοκαιρινή του προετοιμασία στην Αυστρία έχει ήδη ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός, η οποία περιλαμβάνει δυνατά φιλικά ώστε η ομάδα του Ρούι Βιτόρια να μετρήσει τις δυνάμεις της ενόψει της επερχόμενης σεζόν.

Η COSMOTE TV θα μεταδώσει αποκλειστικά όλα τα φιλικά που θα δώσει το “Τριφύλλι” επί Αυστριακού εδάφους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού:

Τετάρτη (02/07): Παναθηναϊκός - Μέταλιστ 1925, 12:00 COSMOTE SPORTS 1HD & PAO SL PASS

Σάββατο (05/07): Παναθηναϊκός - Νόρτζελαντ, 15:00 COSMOTE SPORTS 1HD & PAO SL PASS

Τετάρτη (09/07): Παναθηναϊκός - Σάλκε, 19:00 COSMOTE SPORTS 2HD & PAO SL PASS

Σάββατο (12/07): Παναθηναϊκός - Μπράγκα, 16:00 COSMOTE SPORTS 1HD & PAO SL PASS».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark