Με άρωμα... Ελλάδας: Aποκάλυψε την εμφάνιση για το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία ο Παναθηναϊκός

Τις τελευταίες λεπτομέρειες για το ιστορικό, έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν στην Αυστραλία, από τις 18-23 Σεπτεμβρίου, όπου σε σειρά φιλικών αγώνων, θα τιμήσουν την μνήμη του ιστορικού διοικητικού παράγοντα του συλλόγου.

Μάλιστα η «πράσινη» ΚΑΕ, έκανε και τα αποκαλυπτήρια, μιας άκρως... ελληνικής εμφάνιση με την οποία θα αγωνιστούν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν κόντρα σε Παρτίζαν, Σίντνεϊ Κινγκς και Αδελαϊδα 36ερς.



Σε αυτή διακρίνεται το σήμα του τουρνουά, αλλά και το μπλε χρώμα το οποίο ξεχωρίζει στο πράσινο της φανέλας!

