ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Άρολντ Μουκουντί

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα της Ένωσης και του αρχηγού της, Άρολντ Μουκουντί. Ο Καμερουνέζος, σε μία διεκδίκηση της μπάλας, στο ντέρμπι της Τούμοας μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια αντιμετώπισε πρόβλημα στην αναπνοή του.

Αφού έμεινε για λίγο στο χορτάρι της Τούμπας, φορείο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να τον παραλάβει, ενώ χρειάστηκε και μάσκα οξυγόνου ώστε ο Μουκουντί να βρει τις ανάσες του. Στο 64ο λεπτό ο Βίντα πήρε τη θέση του Καμερουνέζου.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του συνδρομητικού καναλιού, ο Μουκουντί επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα στο γήπεδο και κάθισε στον πάγκο, δείχνοντας πως η κατάστασή του είχε σταθεροποιηθεί.

