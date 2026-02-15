Όλα μηδέν (0-0) στην Τούμπα με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να έρχονται ισόπαλοι στο ντέρμπι «Δικεφάλων» και η μάχη στην κορυφή της Super League συνεχίζεται! Οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους στο παιχνίδι, με τους «ασπρόμαυρους» να χάνουν πέναλτι με τον Γιακουμάκη μετά το στοπ που του έβαλε ο Στρακόσα, ενώ η Ένωση είχε δύο μεγάλες στιγμές με τα δοκάρια των Κοϊτά και Γιόβιτς.

Στο μυαλό του κόουτς:

Σχηματισμός 4-2-3-1 από τον Ραζβάν Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ. Στο τέρμα ο Παβλένκα, με στόπερ τους Μιχαηλίδη και Κεντζιόρα, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας ήταν ο Κένι και στο αριστερό ο Μπάμπα. Στα χαφ οι Ζαφείρης και Μεϊτέ, με τον Τάισον σε ρόλο επιτελικού μέσου και στα άκρα οι Χατσίδης (δεξιά) και Ζίβκοβιτς (αριστερά). Μοναδικός προωθημένος στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης.

Διάταξη 4-4-2 για την ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς. Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Ρέλβας, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας ο Ρότα και στο αριστερό ο Πήλιος. Στα χαφ οι Μαρίν-Πινέδα ενώ τη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής κάλυπτε ο Γκατσίνοβιτς και την αριστερή ο Κοϊτά. Δίδυμο φορ στη γραμμή κρούσης οι Βάργκα και Γιόβιτς.

Το ματς:

Πολλά τα λάθη στις μεταβιβάσεις από τους παίκτες της ΑΕΚ στο ξεκίνημα, με την πρώτη τελική στο ματς να είναι ένα σουτ του Μαρίν στο 8’ που ήταν άστοχο και δεν απείλησε την εστία του Παβλένκα. Στο 10’ ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι μετά το μαρκάρισμα του Μουκουντί στον Ζαφείρη, αλλά ο Στρακόσα με τρομερή απόκρουση (έπιασε τρίτο πέναλτι φέτος, όλα εκτός έδρας) του είπε «όχι» και κράτησε το 0-0.

Μετά το 20’ η Ένωση άρχισε να πατάει καλύτερα, κράτησε τους Θεσσαλονικείς μακριά από την περιοχή της και στο 26’ θα μπορούσε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Παβλένκα, αλλά ο Πινέδα πήρε κακή απόφασή στην κάθετη που επιχείρησε για τον Βάργκα σε μια συνθήκη δύο εναντίον δύο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ.

Η κεφαλιά του Γιόβιτς στο 35’ από τη σέντρα του Γκατσίνοβιτς ήταν αδύναμη και κατέληξε στην αγκαλιά του Παβλένκα, με την ΑΕΚ να αγγίζει στο 40’ το 0-1 με το δοκάρι του Κοϊτά από το πολύ δυνατό σουτ που επιχείρησε εκτός περιοχής. Οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να είναι ψηλά και στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους (45’+2’) έχασαν μία ακόμα καλή στιγμή με το σουτ του Μαρίν από τα όρια της περιοχής που έφυγε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Παβλένκα.

Το πλάσε του Ζίβκοβιτς από τα δεξιά στο 48’ ήταν αρκετά άστοχο, με τον Γιόβιτς να «απαντά» στη φάση του συμπατριώτη του με σουτ εκτός περιοχής, που έφυγε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι των «ασπρόμαυρων». Ο Μεϊτέ αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή στο 52’ με την κεφαλιά του Μουκουντί (56’) και το ψαλίδι του Γιόβιτς (61’) να μην απειλούν τον Παβλένκα.

Ο Μουκουντί αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή στο 63’ και έδωσε τη θέση του στον Βίντα, με τον Νίκολιτς να βάζει στο ματς και τον Κουτέσα αντί του Γκατσίνοβιτς. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ συνεργάστηκαν πολύ καλά από τα αριστερά στο 68’ με τον Οζντόεφ να γίνεται ο τελικός αποδέκτης, όμως, το σουτ που επιχείρησε έφυγε ψηλά άουτ.

Η ΑΕΚ είχε και νέα αναγκαστική αλλαγή με τον Πένραις να παίρνει τη θέση του Πήλιου, με τις δύο ομάδες μετά το 75’ να προφυλάσσουν τα μετόπισθεν και να αποφεύγουν τα ρίσκα που θα μπορούσαν να τους βάλουν σε μπελάδες. Η επόμενη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 87' όταν οι Μπάμπα-Τάισον συνεργάστηκαν από τα αριστερά, ο Γκανέζος έβγαλε τη σέντρα αλλά η κεφαλιά του ανενόχλητου Καμαρά έφυγε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα.

Στην τελευταία φάση του ματς η Ένωση έφτασε κοντά με το να φύγει από την Τούμπα με μια τεράστια νίκη, αλλά η κεφαλιά του Γιόβιτς στο 90'+4' σταμάτησε στο δοκάρι και έτσι το ντέρμπι στην Τούμπα ολοκληρώθηκε ισόπαλο 0-0.

