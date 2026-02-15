Λίγη ώρα μετά την πρώτη αντίδρασή του στην ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από τον Κολοσσό Ρόδου, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ένα αινιγματικό story.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» μίλησε για ανάγκη προστασίας των ιδιοκτητών όταν οι παίκτες και οι προπονητές προκαλούν προβλήματα σε μία ομάδα, απευθυνόμενος προς FIBA και Euroleague, τις οποίες τάγκαρε.

«Συμφωνώ ότι πρέπει τα συμβόλαια των παικτών να είναι εγγυημένα. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει προστασία για τους παίκτες, η οικογένειά μου το έχει αποδείξει κάθε στιγμή, ότι σέβεται κάθε άνθρωπο που κάνει τη δουλειά του.

Δεν θα έπρεπε όμως η Ευρωλίγκα να προστατέψει και τους ιδιοκτήτες, όταν παίκτες και προπονητές προκαλούν τέτοια προβλήματα στο κλαμπ ή σε οποιαδήποτε εταιρεία;», είπε αναλυτικά.

