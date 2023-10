Πάνω από 3.500 συμμετοχές και 55 δράσεις στο Navarino Challenge 2023

Το Navarino Challenge αποτέλεσε κομμάτι των ερασιτεχνών και επαγγελματιών αθλητών που συμμετείχαν, καθώς όλοι μαζί μοιράστηκαν τις ίδιες αξίες, παρουσία Ολυμπιονικών.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2023 – Με το παγκόσμιο μήνυμα «ο αθλητισμός ενώνει», ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά και wellness events στην Ευρώπη, το Navarino Challenge, ένωσε για 11η χρονιά, στις 13-15 Οκτωβρίου, όλους τους ανθρώπους μέσα από πάνω από 55 δραστηριότητες και 20 Ολυμπιακά αθλήματα στα ξενοδοχεία W Costa Navarino, The Westin Resort Costa Navarino και στην Πύλο.

Η διοργάνωση ανανεώθηκε ώστε να προσφέρει δράσεις σε τρία ξενοδοχεία, την πόλη της Πύλου αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας υλοποιώντας επιπλέον καινοτόμα βήματα.

Ακολουθώντας τον σκοπό του Ολυμπιακού Κινήματος, παρουσία Ολυμπιονικών και Παραολυμπιονικών το φετινό Navarino Challenge είχε περισσότερες από 3.500 συμμετοχές, ανθρώπων όλων των ηλικιών, από 1 μηνός έως 85 ετών, αθλητές ΑΜΕΑ, καθώς και συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στις δράσεις με τα κατοικίδιά τους, στην Costa Navarino και την Πύλο.

Με φόντο το υπέροχο Μεσσηνιακό τοπίο και τον κόλπο του Ναυαρίνου, η σπουδαία γιορτή του αθλητισμού συγκέντρωσε αθλητές, οικογένειες και παιδιά από 27 χώρες όπως ενδεικτικά από: Η.Π.Α., Κολομβία, Καζακστάν, Λίβανο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Φιλιππίνες, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σουηδία, Φινλανδία, Λιθουανία, Γεωργία, Αυστρία, Ρουμανία, Αλβανία, Κύπρο και Ελλάδα.

Σημαντικές προσωπικότητες του Αθλητισμού

Το Navarino Challenge αποτέλεσε κομμάτι των ερασιτεχνών και επαγγελματιών αθλητών που συμμετείχαν, καθώς όλοι μαζί μοιράστηκαν τις ίδιες αξίες, παρουσία Ολυμπιονικών.

Στο Navarino Challenge, μπορούν να συναντηθούν και να αθληθούν μαζί τεράστιες προσωπικότητες του αθλητισμού και Ολυμπιονίκες όπως οι Μιχάλης Μουρούτσος, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Εμμανουήλ Καραλής, Γιώργος Καραγκούνης, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συναντήσουν τους Γρήγορη Πολυχρονίδη, Μάκη Καλαρά, Περικλή Ιακωβάκη, Αναστασία Κωστάκη, Αρετή Αθανασοπούλου, Joe Arlauckas, Κωνσταντίνο Καρνάζη, Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, Γεωργία Καλτσή, Γιώργο Λαζαρίδη, Τζο Μαντά, Χριστίνα Φλαμπούρη και να προπονηθούν με τους Νίκο Γέμελο, Δημήτρη Μώρο, Μάντη Περσάκη και Έφη Χατζηγεωργάκη.

Μια βραδιά γεμάτη αστέρια και εκπλήξεις

Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή βραδιά απονομών αφιερωμένη στους ανθρώπους που έχουν συνεισφέρει στον ελληνικό αθλητισμό και έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, που ήταν γεμάτη αναμνήσεις, συγκινήσεις και αστέρια του αθλητισμού.

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η παρουσιάστρια Δώρα Αναγνωστοπούλου δίνοντας τον πρώτο λόγο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ActiveMedia Group και συνδιοργανωτή, κ. Άκη Τσόλη. Στο πλαίσιο των απονομών:

Έναν ακριβώς χρόνο μετά τον χαμό του δις αργυρού Ολυμπιονίκη του taekwondo Αλέξανδρου Νικολαΐδη, η διοργάνωση έκανε πράξη την επιθυμία της οικογένειας του Αλέξανδρου θεσμοθετώντας μέσω του Navarino Challenge και με την άδεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το βραβείο «Αλέξανδρος Νικολαΐδης». Παρουσία της συζύγου του Δώρας Τσαμπάζη, της κόρης τους και του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Μανώλη Κολυμπάδη, το 1ο βραβείο «Αλέξανδρος Νικολαΐδης» δόθηκε στον Ολυμπιονίκη του άλματος επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλή που ξεχωρίζει για το ήθος, τη δέσμευση και την ηθική του. Τον χαιρετισμό του απηύθυνε μέσω βίντεο και ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. κ. Σπύρος Καπράλος.

O Ελληνοαμερικανός πρεσβευτής του ελληνικού τουρισμού και υπερμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Καρνάζης βραβεύτηκε από τον founder του That Gorilla Brand κ. Leo Γρυπάρη.

Oι Περικλής Ιακωβάκης και Αφροδίτη Μέντζου βραβεύτηκαν από τον Marketing Manager της Europa, κ. Μιχάλη Σινίκογλου για την προώθηση του αθλητισμού ως πρότυπο οικογένειας.

Tον πρωταθλητή Ελλάδος στο τένις με αμαξίδιο και μέλος της Εθνικής ομάδας Γιώργο Λαζαρίδη, βράβευσε η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Novo Nordisk Hellas, κα. Μαίρη Καραγεώργου, τον Νίκο Γέμελο βράβευσε ο Brand and Media Manager της Βίκος ΑΕ, κ. Ηλίας Λυμπέρης.

Tον Μιχάλη Μουρούτσο βράβευσε ο Nutrition Business Unit Leader South East Europe της Unilever Hellas κ. Δημήτρης Σερίφης.

Tον Γρηγόρη Πολυχρονίδη βράβευσε ο Facility Management Director της TEMES, κ. Γιώργος Παναγέας, τον πρωταθλητή Ευρώπης Γιώργο Καραγκούνη βράβευσε ο Managing Director της Miele Hellas, κ. Θάνος Κυριαζής, τη δύο φορές χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης, χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκη Αντιγόνη Ντρισμπιώτη βράβευσε ο Development Manager της SIXT Greece, κ. Αντώνιος Μαρκουτσάς.

Στο πλαίσιο της βραδιάς απονομών το That Gorilla Brand και η διοργάνωση επιφύλασσαν μια σπουδαία έκπληξη στο κοινό με το μοναδικό show που πρόσφερε ο μάγος και mind reader Shahin.

Στον χώρο εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων στο The Westin Resort Costa Navarino και διεξαγωγής της βραδιάς των απονομών, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα μοναδικά περίπτερα του That Gorilla Brand και της Luanvi. Αντίστοιχα στο πρωτοποριακό Miele Open House παρουσιάστηκαν συσκευές υψηλής ποιότητας, τεχνολογίας και premium design.

Οι επισκέπτες θαύμασαν τον καινοτόμο συντηρητή κρασιών που διατηρεί τα κρασιά στην ιδανική θερμοκρασία και ταιριάζει σε κάθε εσωτερικό χώρο και διακόσμηση, ενώ η Miele είχε στήσει ένα ξεχωριστό laundry με συσκευές που διαρκούν στον χρόνο κρατώντας την ίδια ακριβώς ποιότητα.

Για τη Miele, αυτή είναι η απόλυτη μορφή βιωσιμότητας. Τέλος, είδαν την ισχυρή και πρακτική νέα ασύρματη ηλεκτρική σκούπα Duoflex HX1, που είναι απλή στη χρήση και διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό, σε έξι ελκυστικά χρώματα.

Στη βραδιά απονομών ο κόσμος εξυπηρετήθηκε στα δύο μπαρ της Bombay Sapphire. To νέο και καινοτόμο project Boothify πρόσφερε μια 360° διάσταση στο Navarino Challenge με τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά στo 360 Photo Booth της που είχε στηθεί, σε μια fun δραστηριότητα για όλους που κράτησε ζωντανές τις αναμνήσεις τους.

Η διοργάνωση υποδέχτηκε τους χορηγούς της στο Welcome Cocktail powered by Bombay Sapphire.

Τέλος, στον χώρο εγγραφών του W Costa Navarino λειτούργησε το εκθεσιακό περίπτερο των Kois Optics.

Ένα μοναδικό πρόγραμμα ευεξίας στην Ευρώπη

Το φετινό πρόγραμμα περιλάμβανε τις ακόλουθες δράσεις για όλους: football clinics powered by Hellmann’s με τον πρωταθλητή Ευρώπης Γιώργο Καραγκούνη, παρουσία του διεθνή ποδοσφαιριστή Σωκράτη Παπασταθόπουλου, μαθήματα μπάσκετ powered by Knorr με την Ολυμπιονίκη και πρώτη Ελληνίδα που αγωνίστηκε στο WNBA Αναστασία Κωστάκη και τον θρύλο της EuroLeague Joe Arlauckas, μαθήματα taekwondo powered by The Vegetarian Butcher στη μνήμη του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, με τον Ολυμπιονίκη Μιχάλη Μουρούτσο παρουσία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο taekwondo Αρετής Αθανασοπούλου και αθλητών του συλλόγου taekwondo ΑΓΣ Καλαμάτας, beachathlon powered by That Gorilla Brand με τον Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή Ευρώπης Περικλή Ιακωβάκη, pickleball induction & game play και King of the Court beach volley tournaments (ανδρών, γυναικών, μεικτό) powered by Bacardi με τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, 4on4 τουρνουά μπάσκετ powered by Trace ‘n Chase με τη συμμετοχή της Αναστασίας Κωστάκη και του Γιώργου Λέντζα, αγώνα επίδειξης μπάσκετ ΑΜΕΑ powered by Trace ‘n Chase με την πρωταθλήτρια Γεωργία Καλτσή και τον Παραολυμπιονίκη Μάκη Καλαρά, Knock out Challenge powered by Trace ‘n Chase, αγώνα επίδειξης τένις powered by Miele από τον πρωταθλητή Ελλάδος στο τένις με αμαξίδιο και μέλος της Εθνικής ομάδας Γιώργο Λαζαρίδη, Masterclasses από τον Miele Chef Ambassador Πάνο Ιωάννιδη, Sweet treats και Pasta day από τον Miele Chef Αλέξανδρο Συνγκιρίδη, Men’s & Women’s Round Robbin Tournaments με UTS format powered by Miele, αναρρίχηση powered by That Gorilla Brand, μαθήματα γκολφ powered by Miele, ποδηλατάδα με ηλεκτρικό ποδήλατο στα φλαμίνγκο powered by Europa, ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά powered by Europa, tennis induction powered by Miele, high intensity training για μικρούς και μεγάλους, crossfit, baby swimming powered by Βλάχα, μαθήματα sunset beach pilates και pilates powered by Europa, spinning challenge για μικρούς και μεγάλους powered by Βίκος, group cycling powered by Βίκος, τουρνουά padel powered by Miele, sunset beach yoga και yoga powered by Messinian Spa, water sports (kitesurfing, windsurfing, windsurfing foiling, wing foiling, SUP, καγιάκ στη Σφακτηρία, wakeboard, waterski, wakesurf) και aqua aerobic.

O μοναδικός μαραθώνιος στην Μεσσηνία το 2023

Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης διεξήχθη ο Μαραθώνιος, Navarino Challenge Marathon by That Gorilla Brand με τη συμμετοχή του Ελληνοαμερικανού πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού Κωνσταντίνου Καρνάζη και της υπερμαραθωνοδρόμου Τζο Μαντά.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν επίσης, μέρος στον Ημιμαραθώνιο, Navarino Challenge Half Marathon by That Gorilla Brand, στα 10χλμ. powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και τα 5χλμ. powered by Miele.

Η διοργάνωση γέμισε με χαμόγελα, από εκατοντάδες παιδιά που συμμετείχαν στη διαδρομή τρεξίματος 1χλμ. για νέους 10-14 ετών powered by Europa και στη διαδρομή τρεξίματος 1χλμ. για παιδιά έως 9 ετών powered by Βίκος.

Στο 1χλμ powered by Europa είχαν δυναμική συμμετοχή αθλητές από τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και τον Αθλητικό Σύλλογο ΑμεΑ «ΔιαφοροΖΩ». Όλοι οι δρομικοί αγώνες έγιναν σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στη δράση του 1χλμ. powered by Europa, η διοργάνωση έφερε με τη βοήθεια της Europa, παιδιά από όλη τη Μεσσηνία, για να γνωρίσουν από κοντά τους Έλληνες και παγκόσμιους πρωταθλητές, να τρέξουν μαζί τους αλλά κυρίως είχαν την ευκαιρία να τους μυήσουν στα μυστικά των αγαπημένων τους δράσεων τα πρότυπα τους.

Δες εδώ τα αποτελέσματα των αγώνων: https://www.navarinochallenge.com/results-2023

Στον χώρο των δρομικών αγώνων διεξήχθη ένα BBQ event powered by Hellmann’s με τους συμμετέχοντες και επισκέπτες να δοκιμάζουν μοναδικές γεύσεις όπως burgers The Vegetarian Butcher, μαγιονέζες vegan και real, κέτσαπ, μουστάρδες και BBQ sauces Hellmann’s καθώς και χορταστικά Snack Pots από την Knorr.

Επίσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μοναδικές συνταγές από αγνά και παραδοσιακά προϊόντα της Πελοποννησιακής βιοτεχνίας Βλάχα που παρουσίασε το εξαιρετικό τραχανότο και τον ξινό τραχανά στα πιάτα των συνεργαζόμενων εστιατορίων.

Τρέξιμο για καλό σκοπό

Όλα τα έσοδα από τον αγώνα του Μαραθωνίου καθώς και το 50% των εσόδων από όλες τις υπόλοιπες διαδρομές τρεξίματος δόθηκαν, μέσω της πρωτοβουλίας “That Gorilla Brand’s Adventures For A Cause” του Grand Sponsor That Gorilla Brand, του μεγαλύτερου lifestyle brand στον κόσμο που αφορά την προστασία του ορεινού γορίλα, για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων υγιεινής στην Ουγκάντα, καθώς στα συνολικά 16 σχολεία που βρίσκονται γύρω από τις άκρες του Bwindi Impenetrable National Park (BNIP) και είναι κοντά σε βιότοπους που κατοικούν ορεινοί γορίλες, μόνο τρία πληρούν τα πρότυπα υγιεινής για παιδιά και δασκάλους και όλα τα υπόλοιπα 13 σχολεία, απαιτούν σημαντική οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύνδεση γαστρονομίας – πολιτιστικού και αθλητικού τουρισμού υψηλής ποιότητας

Οι εκπλήξεις του Navarino Challenge συνεχίστηκαν και στον χώρο της γαστρονομίας. Η Miele, Official Sponsor του Navarino Challenge καινοτόμησε και παρουσίασε για πρώτη φορά στη διοργάνωση που πρεσβεύει την άσκηση και τη σωστή διατροφή, τον μαγικό κόσμο της γαστρονομίας, με 2 masterclasses που έφεραν την υπογραφή του σπουδαίου Έλληνα Chef Ambassador της Miele Πάνου Ιωαννίδη.

Με το μήνυμα “eat well, run well, live well”, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν από κοντά στο Miele Open House και να μάθουν «μικρά μυστικά» πίσω από τις μαγικές του συνταγές. Παράλληλα, στο Miele Open House διεξήχθησαν τα Sweet treats και Pasta day από τον Chef της Miele Αλέξανδρο Συνγκιρίδη.

Δράσεις στην Πύλο

Το πρόγραμμα δράσεων στην Πύλο, περιλάμβανε, διαγνωστικές εξετάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας powered by Novo Nordisk, πλησίον του Εστιατορίου Ποσειδωνία, 2χλμ. περπάτημα powered by Novo Nordisk στην Πύλο από την Οικεία του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα έως το Νιόκαστρο, ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων powered by Novo Nordisk στο Karalis City Hotel & Spa με τη συμμετοχή του πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού Κωνσταντίνου Καρνάζη, του ενδοκρινολόγου-διαβητολόγου, Δρ. Κωνσταντίνου Μανωλόπουλου και της Διευθύντριας Εταιρικών Υποθέσεων της Novo Nordisk Hellas, κας. Μαίρης Καραγεώργου, καθώς και δράση skateboarding powered by Poseidonia Restaurant & Karalis Hotels, στην προβλήτα του λιμανιού της Πύλου, στον Δήμο Πύλου-Νέστορος με την υποστήριξη της Free Movement Skateboarding η οποία αποτελεί αναγνωρισμένη ΑΜΚΕ και μέσω του αθλήματος του skateboard συνεχίζει να υποστηρίζει και να προάγει την ευημερία, την ενδυνάμωση και την κοινωνική συνοχή των νέων.

Οι δράσεις του skateboard έγιναν σε συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις της Πύλου και τα Gazzetta & Gazzetta Women, ενώ τα παιδιά έμαθαν το σπουδαίο μάθημα του «να σηκώνεσαι όταν πέφτεις».

Η διοργάνωση εφάρμοσε αρχές βιωσιμότητας

Η διοργάνωση εφάρμοσε και φέτος βιώσιμες πρακτικές, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, το Navarino Challenge συνεργάστηκε για ακόμα μία χρονιά με τη PHEE, μια νεοφυή εταιρεία που έχει αναπτύξει, μια καινοτόμο τεχνολογία, για την επαναχρησιμοποίηση γκάμας φυτικών αποβλήτων, για την κατασκευή βιοσύνθετων πάνελ, με εμπορικές εφαρμογές στην αρχιτεκτονική, την επιπλοποιία αλλά και σε χρηστικά αντικείμενα.

Φέτος καινοτόμησε εκ νέου, καθώς ήταν η πρώτη διοργάνωση παγκοσμίως που έδωσε στους συμμετέχοντες μετάλλιο φτιαγμένο από επαναχρησιμοποιημένα φύλλα Ποσειδωνίας, ενώ τα βραβεία που δόθηκαν στις τιμητικές βραβεύσεις κατασκευάστηκαν, από το νέο υλικό της PHEE, που βασίζεται σε απόβλητα καφέ espresso.

Στους συμμετέχοντες δόθηκαν δώρα σουβέρ coPHEE που είχαν παραχθεί από απόβλητα καφέ από καταστήματα καφέ της Πύλου. Παράλληλα, το πρόγραμμα φέτος περιλάμβανε τον καθαρισμό της παραλίας της Γιάλοβας powered by MOTODYNAMICS Cleaning Team με τη συμμετοχή των πρεσβευτών της SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Αντιγόνης Ντρισμπιώτη και Εμμανουήλ Καραλή, σε συνεργασία με το Moraitis Watersports και τους εθελοντές του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Οι ενέργειες όμως δεν σταμάτησαν εδώ καθώς τα παιδιά μυήθηκαν και στις αρχές αειφορίας.

Τα ατομικά μπουκαλάκια των αθλητών ήταν προσφορά της Europa σε μια ανακυκλώσιμη τσάντα, εφαρμόζοντας μια zero waste πολιτική.

Στόχος της εταιρείας είναι να καθοδηγήσει τους ανθρώπους να κάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής τους έτσι ώστε να μιμούνται τους βιώσιμους φυσικούς κύκλους.

Τέλος, η διοργάνωση φρόντισε για τον καθαρισμό των διαδρομών τρεξίματος αμέσως μετά το πέρας των αγώνων. Συντονιστής των περιβαλλοντικών δράσεων ήταν ο Sustainability Partner της διοργάνωσης η The Sports Footprint.

Πλούσια Δώρα και επίσημο technical t-shirt Luanvi με έμπνευση από την ιστορία της Μεσσηνίας

Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν πλούσια δώρα από τους χορηγούς της διοργάνωσης. Όλοι οι δρομείς έλαβαν το επίσημο technical t-shirt της διοργάνωσης από την κορυφαία εταιρεία ένδυσης Luanvi, που έφερε πάνω της το σχέδιο της Σπείρας.

Η Σπείρα που συνδυάζει το σχήμα ενός κύκλου και τη δυναμική κίνησή του, συμβολίζει τον χρόνο και μπορεί κανείς να τη συναντήσει κατά την επίσκεψή του στο Ανάκτορο του Νέστορος, που βρίσκεται στην περιοχή της Πυλίας.

Εκτός από την εμφάνιση, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν από τη διοργάνωση τσαντάκι Luanvi, προϊόντα Knorr, Hellmann’s, Messinian Spa, Βλάχα και Trata.

Η εταιρεία Βίκος, η οποία βρίσκεται με συνέπεια κοντά στις αθλητικές διοργανώσεις που προωθούν την ευγενή άμιλλα, και την αξία του συναγωνίζεσθαι βρέθηκε δίπλα στους αθλητές ως επίσημος χορηγός ενυδάτωσης με το φυσικό μεταλλικό νερό και τα φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά Βίκος, ενώ οι συμμετέχοντες ανέκτησαν δυνάμεις με τις γευστικές μπανάνες της Bella Frutta, Orsero.

Όσοι τερμάτισαν τις διαδρομές του Μαραθωνίου και του Ημιμαραθωνίου έλαβαν δώρα από το That Gorilla Brand, ενώ όσοι τερμάτισαν στα 5χλμ έλαβαν δώρα από τη Miele.

Οι συμμετέχοντες στο μπάσκετ έλαβαν δώρα από τη Spalding και την Trace ‘n Chase και οι συμμετέχοντες στο ποδόσφαιρο δώρα από την Trace ‘n Chase.

Επίσημη μπάλα των δράσεων μπάσκετ ήταν η Spalding

Η κορυφαία αθλητική γιορτή έκλεισε με το Moraitis Watersports Sunset Party powered by Bombay Sapphire με dj set από τη ραδιοφωνική παραγωγό Μαρία Παπιδάκη στο Green Pepper, στο W Costa Navarino.

Η αξία του εθελοντισμού

Πολύ σημαντική ήταν η υποστήριξη που πρόσφεραν στο τρέξιμο και στον καθαρισμό της παραλίας της Γιάλοβας οι εθελοντές του Πανεπιστημίου Πειραιώς που ενθάρρυναν τους δρομείς.

Εξαιρετική ήταν η συμβολή της δυναμικής ομάδας του Humanity Greece που υποστήριξε με ανθρώπινο δυναμικό τη γραμματεία των δρομικών αγώνων. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υποστήριξε τις δρομικές δράσεις ως Medical Partner ενώ κομβικής σημασίας ήταν και η συμβολή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης - Παράρτημα Νομού Μεσσηνίας που βοήθησε στους αγώνες τρεξίματος του Navarino Challenge.

Έρευνα για τον ελληνικό αθλητικό τουρισμό



Η διοργάνωση, διεξήγαγε για ακόμα μία χρονιά έρευνα για το οικονομικό αποτύπωμα του αθλητικού τουρισμού τα ευρήματα της οποίας θα παρουσιαστούν τους επόμενους μήνες.

Αθλητές και πρεσβευτές της διοργάνωσης κινήθηκαν με ασφάλεια, με τον ανανεωμένο στόλο αυτοκινήτων της SIXT, μέλους του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και Premium Mobility Partner του Navarino Challenge 2023.

Grand Sponsor της διοργάνωσης ήταν το That Gorilla Brand.

Official Sponsors ήταν οι Miele, Europa.

Strategic Healthcare Sponsor ήταν η Novo Nordisk.

Official Supporters ήταν οι Knorr, Hellmann’s, The Vegetarian Butcher.

Official Water ήταν το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού ήταν η Luanvi.

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης ήταν η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας ήταν η Costa Navarino και τα ξενοδοχεία W Costa Navarino και The Westin Resort Costa Navarino.

Logistics Partner ήταν η DHL.

Medical Partner ήταν ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Sports Memorabilia Partner ήταν η Trace ‘n Chase.

Official Optics Partner της διοργάνωσης ήταν τα Kois Optics.

Official Beauty Partner ήταν η Messinian Spa.

Premium TV Partner ήταν ο ΣΚΑΪ.

Premium Media Partner ήταν η Liquid Media.

Sustainability Partner ήταν η The Sports Footprint.

Educational Partner ήταν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Official Tennis Ball ήταν η Dunlop.

Partners του Navarino Challenge ήταν οι Βλάχα, Εστιατόριο Ποσειδωνία, Karalis Beach Hotel, Boothify, Δήμος Πύλου-Νέστορος, Phee, Οινοποιείο Νέστωρ, Karalis City Hotel & Spa, Zoe Seaside Resort, Spalding, Fysiotek, Bombay Sapphire, Bella Frutta, Orsero, Trata και Pilia Express.

Αθλητικοί Συνεργάτες του Navarino Challenge ήταν οι Angelic Yoga Arts, FitnessArt, Moraitis Watersports, Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Navarino Outdoors, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’ Clock, Triantafyllidis Beach Arena.

Αρωγοί του Navarino Challenge ήταν οι Vita N Travel, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου, Rania's Flower.

Το Sharing Is Caring ξεκίνησε

Η φιλανθρωπική δράση του Navarino Challenge έχει ήδη ξεκινήσει και πάνω από 5.000 ευρώ έχουν ήδη συλλεχθεί από την έναρξή του.

Η διοργάνωση συνεισφέρει και φέτος στο κοινωνικό σύνολο με τη δράση του Sharing Is Caring. Τα αντικείμενα των online αθλητικών δημοπρασιών δίνονται μέσω Silent Auctions και το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα δοθεί στους ακόλουθους 11 MKO οργανισμούς – CSR Partners: Ο Άλλος Άνθρωπος, το Άλμα Ζωής στην Πάτρα, τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο «ΑΡΣΙΣ», τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, το Dogs’ Voice, το Humanity Greece, την Αμκε Καρκινάκι, τον Σύλλογο Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Β. Ελλάδος «ΛΑΜΨΗ», τον Σύλλογο Μονογονεϊκών Οικογενειών «ΣΤΗΡΙΖΩ», τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα». Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.navarinochallenge.com/sharing-is-caring-2023

Γίνε και εσύ αρωγός της προσπάθειας: https://www.navarinochallenge.com/auctions/

Τη διοργάνωση υποστήριξαν ως Discount Partners με ειδικές προσφορές στους συμμετέχοντες οι: Anazoe Spa, Apoella, Asoma, Attica Selections, AWAY Spa, Berytus, Biblioteca, Bio & Pharma, Ergon Amφora, Hams and Clams, KESSARIS, Kooc, LOL The Brand, Miele, MINCO souvlaki stories, Moraitis Watersports, Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Nargile, Navarino Outdoors, Panellinios Agora Games, Souvlakerie, Tsami Eyewear Boutique.

Το Navarino Challenge πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η διοργάνωση εντάχθηκε στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Τη διοργάνωση και το sports production ανέλαβε η ActiveMedia Group.

Το hashtag #navarinochallenge αποτέλεσε top trend στο τριήμερο με τον κόσμο να ανεβάζει μοναδικές φωτογραφίες και βίντεο από τις δράσεις του Navarino Challenge στη Μεσσηνία.

