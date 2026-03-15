Ένταση σημειώθηκε στο παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL, όταν ο Εβάν Φουρνιέ είχε επεισόδιο με φίλαθλο των γηπεδούχων κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, 6:22 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και με το σκορ στο 21-28 υπέρ των «ερυθρόλευκων», ο Γάλλος γκαρντ κατευθύνθηκε εμφανώς εκνευρισμένος προς την εξέδρα, δείχνοντας έναν φίλαθλο του Πανιωνίου.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τον Φουρνιέ να βγαίνει εκτός αγωνιστικών ορίων και να έρχεται πολύ κοντά με τον συγκεκριμένο οπαδό, πριν τρέξει να τον συγκρατήσει ο Τόμας Γουόκαπ και στη συνέχεια να τον απομακρύνει από το σημείο ο Κώστας Παπανικολάου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι διαιτητές τιμώρησαν τον Φουρνιέ με ντισκαλιφιέ, αποβάλλοντάς τον από την αναμέτρηση, ενώ ο φίλαθλος που ενεπλάκη στο επεισόδιο απομακρύνθηκε από το γήπεδο.

