Ένταση στο Πανιώνιος-Ολυμπιακός: Αποβλήθηκε ο Φουρνιέ μετά από επεισόδιο με φίλαθλο

Ο Γάλλος κατευθύνθηκε εκνευρισμένος προς φίλαθλο των γηπεδούχων, με την ένταση να κορυφώνεται και τον οπαδό να αποχωρεί από το γήπεδο  

Ένταση σημειώθηκε στο παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL, όταν ο Εβάν Φουρνιέ είχε επεισόδιο με φίλαθλο των γηπεδούχων κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, 6:22 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και με το σκορ στο 21-28 υπέρ των «ερυθρόλευκων», ο Γάλλος γκαρντ κατευθύνθηκε εμφανώς εκνευρισμένος προς την εξέδρα, δείχνοντας έναν φίλαθλο του Πανιωνίου.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τον Φουρνιέ να βγαίνει εκτός αγωνιστικών ορίων και να έρχεται πολύ κοντά με τον συγκεκριμένο οπαδό, πριν τρέξει να τον συγκρατήσει ο Τόμας Γουόκαπ και στη συνέχεια να τον απομακρύνει από το σημείο ο Κώστας Παπανικολάου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι διαιτητές τιμώρησαν τον Φουρνιέ με ντισκαλιφιέ, αποβάλλοντάς τον από την αναμέτρηση, ενώ ο φίλαθλος που ενεπλάκη στο επεισόδιο απομακρύνθηκε από το γήπεδο.

Πηγή: sport-fm.gr

