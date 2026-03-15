Καραλής και Τεντόγλου επικεφαλής της ελληνικής αποστολής για το παγκόσμιο κλειστού στο Τορούν

Δύο πολύ μεγάλα ονόματα, φαβορί για μετάλλιο, αλλά και αρκετές ακόμη σημαντικές παρουσίας περιλαμβάνει η ελληνική αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου του Τορούν (20-22 Μαρτίου).

Συνολικά 674 αθλητές και αθλήτριες από 118 ομοσπονδίες ετοιμάζονται να αγωνιστούν στην κορυφαία διοργάνωση. Συνολικά θα συμμετάσχουν 345 άνδρες και 329 γυναίκες.

Ο Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα επί κοντώ και ο Μίλτος Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος, είναι δύο από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης και διεκδικήσουν να βρεθούν για ακόμη μία φορά στην καριέρα τους, στο βάθρο των νικητών.

Ο Καραλής με το 6.17 μ. της Παιανίας έχει τη δεύτερη επίδοση πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις (6.31μ.), ενώ ο Τεντόγλου με 8.27 μ. είναι ο τέταρτος ανάμεσα στους 17 συμμετέχοντες. Την εμφάνιση που θα του δώσει ένα καλό πλασάρισμα διεκδικεί και ο φορμαρισμένος Αντώνης Μέρλος στο άλμα εις ύψος.

Δώδεκα αθλητές που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο κλειστού του Ναντζίνγκ την περασμένη χρονιά θα επιστρέψουν για να υπερασπισθούν τους τίτλους τους, καθώς και 11 «χρυσοί» πρωταθλητές από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο 2025.

Στον κατάλογο των συμμετεχόντων, βρίσκονται επίσης εννέα Ολυμπιονίκες από τους Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, μεταξύ των οποίων οι κάτοχοι παγκόσμιων ρεκόρ, Μόντο Ντουπλάντις, Γάροσλαβ Μάχουτσικ και Κέλι Χόντκινσον.

Η ελληνική αποστολή απαρτίζεται από τους εξής αθλητές και αθλήτριες:

2ος 6,17 μ. Εμμανουήλ Καραλής 12 αθλητές από 9 χώρες

4ος 8.27 μ. Μίλτος Τεντόγλου 17/14

9η 4.176 β. Αναστασία Ντραγκομίροβα 15/11

15ος 16,71 μ. Ανδρέας Πανταζής 17/13

32η 7.25 Ραφαέλα Σπανουδάκη 54/39

35η 7.29 Δήμητρα Τσουκαλά 54/39

41ος 7.81 Χρήστος - Παναγιώτης Ρούμτσιος 47/34

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.