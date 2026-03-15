Αναταραχή στη Μπέτις μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό

Η ήττα της Μπέτις στο ΟΑΚΑ με 1-0 από τον Παναθηναϊκό προκάλεσε αναστάτωση στα αποδυτήρια, με άμεσες συζητήσεις για τη διατήρηση της συνοχής.

Ο προπονητής Μανουέλ Πελεγκρίνι επικεντρώνεται στην ψυχολογία των παικτών, καθώς ακολουθούν κρίσιμα ματς με τη Θέλτα στη LaLiga και τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στο Europa League.

Η διοίκηση έστειλε μήνυμα στους φιλάθλους ζητώντας στήριξη, ενώ η ομάδα ελπίζει ότι η La Cartuja θα γεμίσει ξανά στα καθοριστικά παιχνίδια.

Πηγή: skai.gr

