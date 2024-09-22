Όλα πήγαν στραβά στο ντεμπούτο του, αλλά αυτός δεν πτοήθηκε. Τραυματισμοί, αποβολή και αγωνιστικά ζητήματα έκαναν την εμφάνισή τους στο χορτάρι του Αγρινίου, αλλά ο Κλοντ Μακελελέ φρόντισε στο ντεμπούτο του να παρουσιάσει έναν καλοστημένο και ψυχωμένο Asteras AKTOR, ο οποίος έμεινε όρθιος απέναντι στον Παναιτωλικό (1-1).

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως οι Αρκάδες είχαν… ψυχή Μακελελέ, με τα «κότσια» του Γάλλου σούπερ σταρ όταν ήταν ποδοσφαιριστής να εμφανίζονται στην ομάδα του!

Την ίδια ώρα, ο Παναιτωλικός πήρε δεύτερη σερί ισοπαλία και μπορεί να τα βάζει με τον εαυτό του, αφού δεν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό του πλεονέκτημα και τις φάσεις που έφτιαξε στο τελευταίο 20λεπτο. Παραμένει χωρίς ήττα στο Αγρίνιο από το 2016 ο Αστέρας!

Στο μυαλό του κόουτς:

Με το κλασικό 3-5-2 παρέταξε τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Πετράκης. Στην εστία ο Τσάβες και τριάδα στα στόπερ οι Σιέλης, Μλάντεν, Λιάβας. Ο Μαυρίας και ο Τορεχόν τα δύο φουλ-μπακ και οι Μπουζούκης, Πέρες, Μπελεβώνης στον άξονα. Δίδυμο στην επίθεση ήταν οι Ντίας, Λομόνακο.

Ο Κλοντ Μακελελέ στο ντεμπούτο του κατέβασε τον Asteras AKTOR με 3-4-3. Ο Παπαδόπουλος στο τέρμα, με τους Καστάνιο, Τριανταφυλλόπουλο, Ντελί στα στόπερ. Οι Καλτσάς, Γιαμπλόνσκι, Μούμο, Χουχούμης ήταν οι τέσσερις του άξονα, έχοντας τους Μπαρτόλο, Κρέσπι στα φτερά και τον Άνταμ στην κορυφή της επίθεσης.

