Super League: Με «πρέπει» Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κόντρα σε Πανσερραϊκό και Athens Kallithea

Με τη διεξαγωγή των υπόλοιπων, τεσσάρων τον αριθμό, αναμετρήσεων συνεχίζεται και, φυσικά, ολοκληρώνεται η 5η αγωνιστική στη Stoiximan Super League.

Μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και τη νίκη του ΠΑΟΚ στον Βόλο, έχει ενδιαφέρον τι θα κάνουν ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο κεκλεισμένων των θυρών Ολυμπιακό Στάδιο και η ΑΕΚ που παίζει στη Λεωφόρο με την Athens Kallithea.

Μαλίστα, το «τριφύλλι» και η «ένωση» θα αναμετρηθούν την επόμενη αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι «πράσινοι», άλλωστε, θα κάνουν πρεμιέρα στην Ευρώπη, στο Conference League, την άλλη εβδομάδα (3/10), οπότε δεν θα έχουν στο μυαλό τους τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, αλλά θέλουν να κάνουν μία καλή εμφάνιση για να ανεβάσουν στροφές ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Λεβαδειακός-ΟΦΗ

Η ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων έχει τα πρώτα ίχνη της στην σεζόν 1967-68, όταν συναντήθηκαν για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, αλλά χρειάστηκαν αρκετές δεκαετίες ώστε να βρεθούν σε επίπεδο Α’ Εθνικής/Super League.

Η πρώτη τους αναμέτρηση έγινε με γηπεδούχο τον Λεβαδειακό στις 29 Νοεμβρίου 1987 και τελείωσε ισόπαλη 1-1 (62’ Κάβουρας – 87’ Αθανασιάδης). Ο Λεβαδειακός κράτησε το αήττητο της έδρας του και στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια (τρεις νίκες – μία ισοπαλία) για να φύγει για πρώτη φορά νικητής από την Βοιωτία ο ΟΦΗ στις 18 Σεπτεμβρίου 1994. Οι Τζουγκάνοβιτς, Φρατζέσκος και Μαχλάς είχαν σκοράρει για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Νίκολιτς είχε μειώσει για τους γηπεδούχους.

Το δημοφιλέστερο σκορ στις αναμετρήσεις με γηπεδούχο τον Λεβαδειακό είναι το 2-1, με τέσσερις παρουσίες, ενώ υπάρχουν και τρεις νίκες με 1-0. Όλες τους οι ισοπαλίες είναι με 1-1 και δεν υπάρχει μέχρι τώρα παιχνίδι στην έδρα του Λεβαδειακού στο οποίο να μην έχει σημειωθεί γκολ.

Η ομάδα της Βοιωτίας από τις 30 Μαρτίου 2014 μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου 2018 κατάφερε να σημειώσει τρεις διαδοχικές νίκες ανεξάρτητα έδρας και σε αυτές να προσθέσει το 3-0 α.α. με αποτέλεσμα να δημιουργήσει το καλύτερο της σερί κόντρα στην ομάδα της Κρήτης.

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε και στις δύο μεταξύ τους αναμετρήσεις την περσινή περίοδο χωρίς να δεχθεί γκολ. Για τον Α’ Γύρο πήρε τη νίκη με 5-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου και με 3-0 στις Σέρρες για το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.

Στις περσινές αναμετρήσεις σκόραραν επτά διαφορετικοί ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού με τον Σπόραρ να σημειώνει δύο γκολ και ένα από αυτά να έρχεται με αυτογκόλ του Δεληγιαννίδη.

Συνολικά οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 25 φορές με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει επικρατήσει στα 22 από αυτά. Ο Πανσερραϊκός έχει πάρει δύο νίκες με 1-0, ενώ υπάρχει και μια ισοπαλία 1-1 μεταξύ τους.

Η ευρύτερη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανσερραϊκού είναι το 7-0 της σεζόν 1968-69, το οποίο ήρθε μια σεζόν μετά την παρθενική νίκη της ομάδας των Σερρών σε εκτός έδρας αναμέτρηση με τους Πράσινους, το 1967-68, όπου επικράτησαν με 1-0 χάρη στο γκολ του Καλαπόδα.

Ο Παναθηναϊκός μετρά δέκα διαφορετικά σκορ νίκης με τον Πανσερραϊκό και πιο συχνή εμφάνιση έχουν το 3-1, το 2-0 και το 4-0 που έχουν εμφανιστεί από τέσσερις φορές.

Η προηγούμενη φορά που είχαν συναντηθεί στο ΟΑΚΑ ήταν στις 4 Δεκεμβρίου 2010, με τον Παναθηναϊκό να σκοράρει με τους Μπουμσόνγκ και Σισέ.

Ατρόμητος-Λαμία

Αήττητος στις αναμετρήσεις του με τη Λαμία είναι ο Ατρόμητος ως γηπεδούχος, αφού στα εννέα ματς που έχουν οι δύο αντίπαλοι σε επίπεδο Super League έχει πέντε νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Το παράδοξο είναι πως σε όλες τις αναμετρήσεις τους για την κατηγορία δεν υπάρχει νίκη φιλοξενούμενου σε καμία από τις δύο έδρες. Συνολικά σε 18 συναντήσεις υπάρχουν επτά νίκες γηπεδούχων και έντεκα ισοπαλίες.

Δύο αναμετρήσεις έχουν ολοκληρωθεί χωρίς γκολ, ενώ οι άλλες δύο ισοπαλίες τους είναι με σκορ 1-1. Η Λαμία έχει βρει γκολ στις πέντε από τις εννέα επισκέψεις της στην έδρα του Ατρομήτου, ενώ στις τρεις από τις πέντε νίκες της η ομάδα του Περιστερίου σημείωσε τρία γκολ (δύο φορές με 3-1 και ένα 3-0).

Αυτή είναι η τρίτη φορά που θα συναντηθούν για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος, όπως έγινε στο πρώτο ραντεβού τους (2017-18) που ο Ατρόμητος επικράτησε με 3-0 και τη σεζόν 2020-21 (0-0).

Πρώτος σκόρερ στις εννέα αναμετρήσεις με γηπεδούχο τον Ατρόμητο για τη Super League είναι ο Ευθύμης Κουλούρης με τρία τέρματα. Ακολουθεί με δύο ο Γιώργος Μανούσος, ως παίκτης της ομάδας του Περιστερίου (διότι αργότερα έπαιξε και στη Λαμία, χωρίς να βρει δίχτυα εναντίον της πρώην ομάδας του).

Athens Kallithea-AEK

Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες στο πλαίσιο της Α’ Εθνικής/Super League ήταν στις 18 Μαρτίου 2006, όταν η ΑΕΚ επικράτησε με 4-1 στο γήπεδο της Καλλιθέας. Οι Ίβιτς, Αλεξόπουλος, Έμερσον και Καπετάνος είχαν σημειώσει τα γκολ για τους Κιτρινόμαυρους, ενώ για την Athens Kallithea είχε σκοράρει ο Τσίγκας.

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί τέσσερις φορές με γηπεδούχο την Athens Kallithea και η ΑΕΚ μετρά ισάριθμες νίκες. Στα μεταξύ τους παιχνίδια πάντα σκοράρουν και οι δύο, με τους γηπεδούχους να έχουν από ένα γκολ σε κάθε αναμέτρηση. Υπάρχουν δύο νίκες της ΑΕΚ με 3-1, μια με 4-1 και μια με 2-1.

Συνολικά στην Α’ Εθνική/Super League έχουν βρεθεί οκτώ φορές και στις δύο έδρες, με την Athens Kallithea να έχει πάρει ισοπαλία εκτός έδρας (1-1) την σεζόν 2003-04 και την ΑΕΚ να έχει επικρατήσει στα άλλα επτά παιχνίδια τους.

Όλες οι μέχρι τώρα αναμετρήσεις που έχουν γίνει με γηπεδούχο την Athens Kallithea ήταν για τον Β’ Γύρο του πρωταθλήματος και αυτή είναι η πρώτη φορά που θα συναντηθούν για το πρώτο μισό.

Ο Βασίλης Τσιάρτας με τρία γκολ είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει σημειώσει τα περισσότερες γκολ σε εκτός έδρας αναμετρήσεις της ΑΕΚ με την Athens Kallithea, ενώ δύο έχει ο Ίλια Ίβιτς.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου

Βόλος-ΠΑΟΚ 1-4

Άρης-Ολυμπιακός 2-1

Παναιτωλικός-Αστέρας AKTOR 1-1

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου

16:30 Λεβαδειακός-ΟΦΗ

18:00 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός

20:30 Ατρόμητος-Λαμία

21:00 Athens Kallithea-ΑΕΚ

Η βαθμολογία:

