Μπλόκο της Ρεμς στην Παρί!

Οι Παριζιάνοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην έδρα των γηπεδούχων και έκαναν την πρώτη τους γκέλα στο πρωτάθλημα.

Δυνατά μπήκε η Ρεμς με τον Νακαμούρα μόλις στο 9’ να ανοίγει το σκορ. Η Παρί είχε τον έλεγχο, ωστόσο δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί κάποια ευκαιρία της σε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει η ομάδα του Λουίς Ενρίκε και συγκεκριμένα στο 68’ με τον Ντεμπελέ.

Τα λεπτά περνούσαν, ωστόσο τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με την Παρί να κάνει την πρώτη της γκέλα στην Ligue 1 και τη Ρεμς να ανεβαίνει στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Αναλυτικά η 5η αγωνιστική:



Παρασκευή 20/9

Νις-Σεντ Ετιέν 8-0

(4’ αυτ. Μπατουμποινσικά, 7΄Εντομπελέ, 24’ Τσο, 26’, 39’ Μουκοκό, 36’ Γκεσάν, 75’ Ντιοπ, 86’ πεν. Ροσάριο)

Σάββατο 21/9

Λιλ-Στρασβούργο 3-3

(15', 27' Zέγκροβα, 84' πεν. Ντέιβιντ - 38' Σάντος, 42' Εμεγκά, 66' Νάνασι)

Ρεν-Λανς 1-1

(23' πεν. Καλιμουεντό - 90'+6' Ενζολά)

Ρεμς-Παρί Σεν Ζερμέν 1-1

(9’ Νακαμούρα - 68’ Ντεμπελέ)

Κυριακή 22/9

Μονακό-Χάβρη (16:00, monobala.gr)

Ανζέ-Ναντ (18:00)

Μπρεστ-Τουλούζ

Μονπελιέ-Οσέρ

Λιόν-Μαρσέιγ (21:45, ΣΚΑΪ HYBRID)

Η επόμενη (6η) αγωνιστική:

Παρασκευή 27/9

Οσέρ-Μπρεστ (20:00)

Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεν (22:00)

Σάββατο 28/9

Λανς-Νις (18:00)

Χάβρη-Λιλ (20:00)

Μονακό-Μονπελιέ (22:00)

Κυριακή 29/9

Τουλούζ-Λιόν (16:00)

Ανζέ-Ρεμς (18:00)

Ναντ-Σεντ Ετιέν

Στρασβούργο-Μαρσέιγ (21:45)

