Παναθηναϊκός: Χωρίς Γκέιμπριελ κόντρα στο Περιστέρι

Χωρίς Γκέιμπριελ κόντρα στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός

Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ έμεινε εκτός της εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού για το δεύτερο παιχνίδι με το Περιστέρι στο πλαίσιο των playoffs της Stoiximan GBL

Το Περιστέρι φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (20:15, ΕΡΤ3, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με τους «πράσινους» να θέλουν να κάνουν το 2-0 στη σειρά και να «σφραγίσουν» ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση στα δυτικά προάστια, δεν θα αγωνιστεί ο Γουένιεν Γκέιμπριελ. Ο Νοτιοσουδανός σέντερ έμεινε εκτός της εξάδας ξένων του «τριφυλλιού» για το εν λόγω παιχνίδι, έτσι ώστε να πάρει «ανάσες» ενόψει των playoffs της Ευρωλίγκας, έχοντας σηκώσει εδώ και καιρό πολύ μεγάλο «φορτίο» στη θέση του λόγω των τραυματισμών των Ματίας Λεσόρ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Περιστέρι με την εξής εξάδα ξένων: Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν και Μπράουν. Υπενθυμίζουμε ότι ακόμη δεν υπολογίζονται οι Λεσόρ και Γκριγκόνις, ενώ ο Τίμπορ Πλάις δεν είναι δηλωμένος στο εγχώριο ρόστερ.

