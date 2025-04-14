Στον Μαξ Αλέγκρι στρέφεται η Μίλαν για την τεχνική της ηγεσία εν όψει της νέας περιόδου.

Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο δεν κατάφερε να βελτιώσει ουσιαστικά την εικόνα της ομάδας και παρότι το συμβόλαιο που είχε υπογράψει έχει διάρκεια ως το καλοκαίρι του 2026, υπάρχει όρος που επιτρέπει την λύση του χωρίς ιδιαίτερο κόστος για τους «ροσονέρι».

Ο Αλέγκρι, 57 ετών πλέον, είχε εργαστεί από το 2010 μέχρι το 2014 στην ομάδα του Μιλάνου, ενώ ακολούθησε η καριέρα του στη Γιουβέντους, από την οποία αποχώρησε στο τέλος της περασμένης περιόδου.

Έξι αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της Serie A η Μίλαν είναι ένατη με 51 βαθμούς, ενώ έχει φτάσει στα ημιτελικά του Κυπέλλου, όπου αντιμετωπίζει την συμπολίτισσα Ίντερ.

