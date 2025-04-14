Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο σκύλος προέβλεψε... ΑΕΚ στο Final 4 του BCL - Δείτε βίντεο

Το... «είπε» και ο σκύλος, η ΑΕΚ θα πάει στο Final 4 του BCL

Ο σκύλος προέβλεψε... ΑΕΚ στο Final 4 του BCL

H σελίδα του BCL στα social media επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να προβλέψει το νικητή στις τέσσερις σειρές των playoffs.

Έβαλε έναν πανέμορφο σκύλο να διαλέξει σε κάθε ζευγάρι από ποιο σήμα θα πάρει μια λιχουδιά.

Το τετράποδο επέλεξε την ΑΕΚ έναντι της Ναντέρ, την Μάλαγα έναντι της Ρετζιάνα και τη Γαλατάσαραϊ έναντι της Νίμπουρκ, ενώ έκανε την ανατροπή προβλέποντας πρόκριση της Ντερτόνα κόντρα στην Τενερίφη.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark