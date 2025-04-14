Ο σκύλος προέβλεψε... ΑΕΚ στο Final 4 του BCL

H σελίδα του BCL στα social media επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να προβλέψει το νικητή στις τέσσερις σειρές των playoffs.



Έβαλε έναν πανέμορφο σκύλο να διαλέξει σε κάθε ζευγάρι από ποιο σήμα θα πάρει μια λιχουδιά.



Το τετράποδο επέλεξε την ΑΕΚ έναντι της Ναντέρ, την Μάλαγα έναντι της Ρετζιάνα και τη Γαλατάσαραϊ έναντι της Νίμπουρκ, ενώ έκανε την ανατροπή προβλέποντας πρόκριση της Ντερτόνα κόντρα στην Τενερίφη.

