Περιστέρι-Παναθηναϊκός: Για να σφραγίσουν τη θέση τους στα ημιτελικά οι «πράσινοι»

Ολοκληρώνεται τη Μεγάλη Δευτέρα η 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan GBL. Το Περιστέρι φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (20:15, ΕΡΤ3, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι στα προημιτελικά της διοργάνωσης.



Στην πρώτη αναμέτρηση του ΟΑΚΑ, οι «πράσινοι» επικράτησαν με σκορ 88-68 και έκαναν το 1-0 στη σειρά. Πλέον, θα ψάξουν τη δεύτερη νίκη τους έτσι ώστε να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί και να εξασφαλίσουν μία θέση στα ημιτελικά. Υπενθυμίζουμε ότι εκεί θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Προμηθέας-Καρδίτσα (1-1 αυτή τη στιγμή).

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από τη ζόρικη νίκη με σκορ 111-104 στην παράταση επί του Ερυθρού Αστέρα, για την τελευταία αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εξασφάλισε την τρίτη θέση της βαθμολογίας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και θα παίξει με την Εφές, επομένως θέλει να «καθαρίσει» με το Περιστέρι έτσι ώστε να... απολαύσει ένα δεκαήμερο προετοιμασίας χωρίς υποχρεώσεις, μέχρι το πρώτο παιχνίδι των playoffs (22 Απριλίου).



Από την άλλη πλευρά, το Περιστέρι πέτυχε τον στόχο που είχε τεθεί στην αρχή της σεζόν, δηλαδή την παρουσία στα playoffs του πρωταθλήματος. Η σειρά με τον Παναθηναϊκό ούτως ή άλλως είναι μία υπερβολικά δύσκολη «πίστα», όμως η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη θα διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητές της για την έκπληξη με τη βοήθεια του κόσμου της, έχοντας ως «οδηγό» τα πρώτα τρία δεκάλεπτα του προηγούμενου αγώνα, όταν και φάνηκε πολύ ανταγωνιστική.



«Έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπου πρέπει να εμφανιστούμε πιο έτοιμοι, να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και με τη βοήθεια του κόσμου να προστατεύσουμε την έδρα μας» δήλωσε ο Στέλιος Πουλιανίτης για την αναμέτρηση με τους «πράσινους». «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο γίνεται περισσότερο απέναντι στον Παναθηναϊκό και θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε έχοντας την στήριξη του κόσμου μας», συμπλήρωσε.



Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει στους Μάριους Γκριγκόνις, Ματίας Λεσόρ, ενώ εκτός του εγχώριου ρόστερ είναι ο Τίμπορ Πλάις. Επιπλέον, ο Εργκίν Αταμάν θα πρέπει να «κόψει» έναν από τους επτά ξένους της ομάδας του (Ναν, Γκραντ, Γκέιμπριελ, Γιούρτσεβεν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Μπράουν).



Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Τσολάκος-Κωνσταντινίδου-Λεβεντάκος.

