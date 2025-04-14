Για τα καλά στο μάτι της Ρόμα φέρεται να έχει μπει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «fichajes.net», τα κατορθώματα του Βάσκου με τον Ολυμπιακό παρακολουθούνται στενά από την ιταλική ομάδα.

Συγκεκριμένα αναφέρει το δημοσίευμα στην αρχή:

«Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεχίζει ν’ αφήνει το στίγμα του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό. Ο έμπειρος Ισπανός προπονητής πέτυχε αυτό που έμοιαζε απίστευτο πριν έναν χρόνο: Να επαναφέρει την ομάδα του Πειραιά στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και να εδραιώσει τη θέση του ως μια από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής.

Αφότου οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Conference League, ο Μεντιλίμπαρ δεν σταμάτησε εκεί. Αυτή τη σεζόν κατέκτησε τον εγχώριο τίτλο και επανέκτησε την κυριαρχία που είχε χάσει η ομάδα. Το άμεσο στιλ, η ικανότητα να δίνει κίνητρο στους παίκτες του και η άψογη τακτική του κατανόηση έγιναν το κλειδί για να πετύχει η ελληνική ομάδα νέους στόχους».

Στη συνέχεια λοιπόν αναφέρεται ότι «ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα μπορούσε να υπογράψει στη Ρόμα» και επεξηγείται:

«Η απήχηση του Βάσκου προπονητή δεν έχει περάσει απαρατήρητη εκτός Ελλάδας. Η Ρόμα παρακολουθεί στενά την πρόοδό του. Η ομάδα της πρωτεύουσας αναζητά έναν νέο ηγέτη στον πάγκο, σκοπεύοντας να ξεκινήσει μια νέα εποχή μετά την επικείμενη αποχώρηση του Κλαούντιο Ρανιέρι. Ο Μεντιλίμπαρ, με την πρόσφατη επιτυχία και την εμπειρία του σε διάφορα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, ταιριάζει στο προφίλ που σκέφτεται η διοίκηση των “τζιαλορόσι”.

Το ενδιαφέρον της Ρόμα θα μπορούσε να γίνει έμπρακτο τις προσεχείς εβδομάδες, όσο το μέλλον της ομάδας θα γίνεται πιο ξεκάθαρο.

Εν τω μεταξύ στον Πειραιά αποθεώνουν έναν προπονητή που μεταμόρφωσε την ομάδα σε ένα φιλόδοξο και συμπαγές σύνολο, αποκαθιστώντας το αποτύπωμά της στη διεθνή σκηνή και τοποθετώντας το όνομά του ανάμεσα στους πιο περιζήτητους προπονητές της επόμενης μεταγραφικής περιόδου».

