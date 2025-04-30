Μάγκας Παναθηναϊκός στο Ρέντη, με μυθική ανατροπή πήρε match ball τίτλου. Oι «πράσινοι» μπορεί να βρέθηκαν πίσω στο σκορ 2-0 σετ από τον αγριεμένο, μέχρι εκείνο το σημείο, Ολυμπιακό, όμως με ένα μυθικό comeback και μάτι που «γυάλιζε» κατάφεραν να αποδράσουν από το «Μελίνα Μερκούρη» με τεράστια νίκη που τους φέρνει ένα βήμα από το 21ο πρωτάθλημά τους.

Κατάθεση ψυχής από τους παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου οι οποίοι δεν παράτησαν ποτέ το ματς, παρά το γεγονός ότι η απόδοσή τους στο δεύτερο σετ, μπορούσε να τους «καταρρακώσει»! Μίλησε στα κρίσιμα ο Πάτρικ Γκάσμαν, σπουδαία εμφάνιση από τους Φαν Γκάρντερεν, Πρωτοψάλτη και Νίλσεν.

Ιδανικός αυτόχειρας ο Ολυμπιακός που παρά το γεγονός ότι είδε τον Παναθηναϊκό να κάνει πολλά λάθη, δεν τα εκμεταλλεύτηκε στην πλειοψηφία τους και το πλήρωσε με ήττα που τον ρίχνει στο «καναβάτσο».

Tην Τετάρτη στις 7 Μαΐου στο Μετς ο τρίτος τελικός με τους «πράσινους» να έχουν μοναδική ευκαιρία να... σκουπίσουν τον «αιώνιο» αντίπαλο τους και να κάνουν φιέστα, την στιγμή που ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να σβήσει το match ball και να μεταφέρει τη σειρά ξανά στο Ρέντη.

Το ματς:

Ισορροπημένο, αλλά για λίγη ώρα το πρώτο σετ, με τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί στο σκοράρισμα τον Ολυμπιακό, καθώς το 0/2 του Νίλσεν στις πρώτες του προσπάθειες, τα δυο λάθη των «πρασίνων» και το δύσκολο σερβίς του Ολυμπιακού, δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για τους «ερυθρόλευκους» να προηγηθούν 8-5. Η ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνι συνέχιζε να «καταστρέφει» την υποδοχή του Παναθηναϊκού. Όμως το «τριφύλλι» με τη σειρά του βελτίωσε τα ποσοστά του από τη γραμμή, ενώ οργανώθηκε καλύτερα στο μπλοκ, συνθήκη η οποία τον βοήθησε να «ροκανίσει» αρχικά τη διαφορά και εν συνεχεία να ισοφαρίσει σε 15-15 με πρωταγωνιστές, Νίλσεν και Βουλκίδη. Από το τάιμ άουτ του Γκαρντίνι ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά ένα μικρό σερί 2-0, όμως ο Παναθηναϊκός το «έσβησε» ισοφαρίζοντας ξανά. Στο σημείο εκείνο το «τριφύλλι» παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω με τρεις, έβγαλε αντίδραση και με πόντους από Φαν Γκάρντερεν και Γκάσμαν μείωσε στον πόντο δίνοντας νέα τροπή στο σετ, ενώ το αβίαστο λάθος του Ατανασίεβιτς έφερε το ματς στο 22-22! Οι γηπεδούχοι, όμως και συγκεκριμένα ο σπουδαίος Σέρβος, έφεραν το ματς στο 23-22, ενώ τα δυο μπλοκ από Πέριν και Αρμενάκη, έφεραν το σκορ στο 25-22 για το 1-0 του Παναθηναϊκού.

Πολύ καλό ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο δεύτερο σετ με το 4-1 να δημιουργεί ιδανικές συνθήκες και τη διαφορά να ξεφεύγει στο 9-3 με τον άσο του Αρμενάκη. Στο +7 πήγε η διαφορά για τον Ολυμπιακό, με κομβική φάση την επαφή του Ατανασίεβιτς στο φιλέ που δεν κατοχυρώθηκε υπέρ του Παναθηναϊκού γεγονός το οποίο έδωσε στους γηπεδούχους ξανά το δικαίωμα να ανοίξουν τη διαφορά και στους εννέα πόντους (14-5). Τα λάθη των «πρασίνων» δεν σταμάτησαν λεπτό, ακόμη και όταν έβρισκαν πόντους την στιγμή που ο Ολυμπιακός έβρισκε πολύ εύκολα σκορ, κάνοντας το 20-11! Το σετ είχε κριθεί και μέλημα του Παναθηναϊκού ήταν να μειώσει στο σκορ και το κατάφερε, ροκανίζοντας με ένα επί μέρους σκορ το -8 για το 24-19 με τον Γκαρντίνι να καλεί τάιμ άουτ για να κόψει τον ρυθμό των φιλοξενούμενων. Το «τέχνασμα» του Ιταλού, έπιασε τόπο, αφού ο Φαν Γκάρντερεν έστειλε το σερβίς στο φιλέ για το 25-19 και το 2-0.

Περισσότερο με το πρώτο παρά με το δεύτερο, έμοιαζε το τρίτο σετ, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στην αρχή και τον Ολυμπιακό να φεύγει για πρώτη φορά στους δυο (8-6) και τον Παναθηναϊκό να αντιδρά ισοφαρίζοντας 8-8 και εν συνεχεία παίρνοντας και το προβάδισμα με δυο (9-11). Οι «πράσινοι» παρότι ισοφαρίστηκαν γρήγορα βρέθηκαν ξανά στο +3 με δυο πόντους του Πρωτοψάλτη και μπλοκ του Νίλσεν (11-14). Μάλιστα το ματς κυλούσε ιδανικά για το «τριφύλλι», καθώς ο Γκάσμαν και μια κόντρα-μπάλα συνδυασμένη με μπλοκ άουτ έφεραν την ομάδα του Ανδρεόπουλου στο +4 (13-17). Ο Παναθηναϊκός έδειχνε να λειτουργεί άψογα, με μεγάλες άμυνες και πολύ επιθετικό σερβίς και με τον τρόπο αυτόν βρέθηκε στο +5 (15-20). Όμως ο δυο λάθη του «τριφυλλιού» έφεραν τον Ολυμπιακό στο -3 και τον Ανδρεόπουλο σε συνθήκη τάιμ άουτ. Αυτό αφύπνισε τους παίκτες του που εκ νέου βρέθηκαν στους πέντε, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν ξανά στο ματς μειώνοντας με δικό τους 2-0 σε 19-22. Ο Ολυμπιακός έσβησε το πρώτο set ball του Παναθηναϊκού, όμως ο Φαν Γκάρντερεν με έξυπνο τρόπο κέρδισε μπλοκ άουτ και το 20-25 για τον Παναθηναϊκό που μείωσε σε 2-1.

Καλό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού και στο τέταρτο σετ με τους πράσινους να έχουν σκορ και κυρίως αντίδραση στην επιθετική τακτική του Ολυμπιακού πάνω από το φιλέ, αλλά και από τη γραμμή του σερβίς! Ο Πρωτοψάλτης μαζί με τον Φαν Γκάρντερεν ήταν οι ακρογωνιαίοι λίθοι του «τριφυλλιού» επιθετικά και κάθε φορά που ο Ολυμπιακός πλησίαζε έβρισκαν τον τρόπο και... ξελάσπωναν την ομάδα τους φτάνοντας την μέχρι και τους πέντε με τον Νίλσεν να μπαίνει στην εξίσωση. Ο Βουλκίδης και οι pipe από τον Πρωτοψάλτη έδωσαν στην ομάδα του Ανδρεόπουλου σημαντικό προβάδισμα και ο Νίλσεν σε τρομερή κατάσταση, έφερε στα ίσα το ντέρμπι (20-25), οδηγώντας το στο tie break.

Πολύ καλό ξεκίνημα στην αρχή του tie break για τον Παναθηναϊκό με τους πράσινους να έχουν δικό τους το μομέντουμ και να προηγούνται μέχρι και με τρεις πόντους τους οποίους και κάλυψε ο Ολυμπιακός ισοφαρίζοντας σε 7-7. Όμως ένας μεγάλος πόντος του Νίλσεν και ο άσος του Γκάσμαν έδωσαν σε κρίσιμο σημείο στους φιλοξενούμενους προβάδισμα δυο πόντων (7-9) το οποίο έγινε ξανά +3 (7-10) με τον Ολυμπιακό να το ισοφαρίζει ξανά! Το ματς έγινε θρίλερ και οι γηπεδούχοι το ανέτρεψαν κάνοντας το 11-10 με τον Αρμενάκη στο σερβίς. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με δικό του 2-0 για το 12-11, αλλά το λάθος του Νίλσεν και το μυθικό μπλοκ του Παγένκ έβαλαν ξανά τους «ερυθρόλευκους» μπροστά με 13-12. Το μπρα ντε φερ καλά κρατούσε με τον Παναθηναϊκό να κάνει και αυτός ανατροπή για το 14-15! Ο Νίλσεν ήταν αυτός που έδωσε στον Παναθηναϊκό τη νίκη και πάγωσε το Ρέντη για το 2-3.

Διαιτητές: Παπαδογούλας, Κουτσούλας, Παρατηρητής διαιτησίας: Αντωνούλης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Θεμελής, Επόπτες: Τσεκούρας, Μουζακίτη, Γραμματεία: Εμμανοηλίδη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-15, 21-18, 25-22

2ο σετ: 8-3, 16-7, 21-12, 25-19

3ο σετ: 8-6, 13-16, 17-21, 20-25

4ο σετ: 4-8, 12-16, 16-21, 20-25

5ο σετ: 4-5, 7-10, 11-12, 14-16

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 3 άσσους, 47 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 41 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 12 άσσους, 62 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (25-22, 25-19, 20-25, 20-25, 14-16) σε 139

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντρέα Γκαρντίνι): Παγένκ 9 (6/17 επ., 3 μπλοκ), Πέριν 17 (14/29 επ., 3 μπλοκ, 33% υπ. – 4% άριστες), Κουμεντάκης 9 (7/21 επ., 2 μπλοκ, 23% υπ. – 13% άριστες), Τράβιτσα 3 (1/1 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ατανασίγιεβιτς 17 (15/33 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Αρμενάκης 7 (3/7 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 52% υπ. – 26% άριστες), Παπαγγελόπουλος 1 (1/1 επ.).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Βαν Γκάρντερεν 19 (16/32 επ., 3 άσσοι, 43% υπ. – 14% άριστες), Έλγκερτ 3 (2 άσσοι, 1 μπλοκ), Γκάσμαν 17 (7/12 επ., 5 άσσοι, 5 μπλοκ), Νίλσεν 27 (23/46 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Βουλκίδης 9 (5/9 επ., 4 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 13 (11/30 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 46% υπ. – 17% άριστες) / Χανδρινός (λ, 33% υπ. – 11% άριστες), Κασαμπαλής, Πετρέας, Φράγκος.

