«Ο Ριμπάλτα ψάχνει για νέο προπονητή στην ΑΕΚ»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος θέλησε με προσωπική δήλωση να βάλει φρένο στη φημολογία που προκύπτει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το παρόν και το μέλλον της ΑΕΚ, μιλώντας για αβάσιμα ρεπορτάζ.



Λίγη ώρα αργότερα, ο Πάμπλο Ολιβέιρα, Βραζιλιάνος δημοσιογράφος που προ ημερών ανέφερε πως έχει αποφασιστεί η αποχώρηση του Ματίας Αλμέιδα, χτύπησε ξανά με ποστάρισμά του στο «Χ».

Σε αυτό, αναφέρει πως ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ με τη δήλωσή του θέλει να κρατήσει την ομάδα συγκεντρωμένη στις εναπομείνασες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος. Ωστόσο, ο Χαβιέ Ριμπάλτα βρίσκεται στην αγορά και αναζητά τον επόμενο προπονητή των «κιτρινόμαυρων».

«Ρώτησα ένα άτομο που συνδέεται με την ομάδα της ΑΕΚ στην Ελλάδα για τη δήλωση του προέδρου σχετικά με τον Ματίας Αλμέιδα.

Το λέει αυτό επειδή θέλει η ΑΕΚ να επικεντρωθεί στους επερχόμενους αγώνες για τη δεύτερη θέση. Αλλά ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ριμπάλτα ψάχνει ήδη για νέο προπονητή», έγραψε σχετικά.

