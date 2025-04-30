Έκανε μεταμόσχευση νεφρού ο Νέιτ Ρόμπινσον - Λύγισε μιλώντας για τον δότη του

Mερικά χρόνια πριν, ο παλαίμαχος γκαρντ του ΝΒΑ, Νέιτ Ρόμπινσον, έκανε γνωστό πως πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια. Ο τρεις φορές πρωταθλητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων της λίγκας πέρασε έναν «γολγοθά» λόγω της εβδομαδιαίας αιμοκάθαρσης την οποία έπρεπε να κάνει, όμως μία πρόσφατη εξέλιξη προκαλεί μεγάλη αισιοδοξία για την υγεία του.

Πράγματι, ο Ρόμπινσον βρήκε συμβατό δότη και προχώρησε σε επιτυχημένη επέμβαση μεταμόσχευσης νεφρού. Μάλιστα, ένα πολύ συγκινητικό βίντεο που κυκλοφόρησε τον δείχνει να λυγίζει μιλώντας για τον άνθρωπο που βρέθηκε στον δρόμο του και τον βοήθησε σε αυτή την πολύ δύσκολη διαδικασία.

«Κάποιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τους φύλακες άγγελούς τους. Ο δικός μου είναι πλέον αδερφός μου. Με βοήθησε πάρα πολύ, είχα τεράστιες δυσκολίες και ήταν εκεί σε κρίσιμο σημείο», αναφέρει συγκεκριμένα ο ύψους 1,75μ. παλαίμαχος περιφερειακός.

Παρά το μικρό του μπόι σε σχέση με τους ανταγωνιστές του, ο Ρόμπινσον έκανε αξιόλογη καριέρα στο NBA, καθώς είχε 11 πόντους, 2.3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά 22.5 λεπτά, ενώ έγινε γνωστός για τα τρομερά αθλητικά του προσόντα και για τα εκπληκτικά του καρφώματα.

Δείτε το βίντεο:

